В оккупированном Севастополе были слышны взрывы. "Власти" заявили, что отбивали "атаки беспилотников"

Он утверждал, что корабли Черноморского флота "отбивали атаку беспилотников, никакие объекты в городе не повреждены".
Позже ТАСС сообщило, что в Севастополе не ходят паромы и катера, движение между районами возможно только на автобусах.
Telegram-канал "Крымский ветер" сообщал, что по данным их источников, в Севастополе подорвали склад.
Позже "Крымский ветер" сообщил, что у берегов Севастополя произошел еще один взрыв.
"Наши источники сообщают, что российские военные стреляли по подводному дрону", – говорится в сообщении.
Канал отметил, что воздушную тревогу в Севастополе не объявляли.