В оккупированном Севастополе были слышны взрывы. "Власти" заявили, что отбивали "атаки беспилотников"

В Крыму были слышны взрывы Фото: Крымский ветер / Telegram

Он утверждал, что корабли Черноморского флота "отбивали атаку беспилотников, никакие объекты в городе не повреждены".

Позже ТАСС сообщило, что в Севастополе не ходят паромы и катера, движение между районами возможно только на автобусах.

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщал, что по данным их источников, в Севастополе подорвали склад.

Позже "Крымский ветер" сообщил, что у берегов Севастополя произошел еще один взрыв.

"Наши источники сообщают, что российские военные стреляли по подводному дрону", – говорится в сообщении.

Канал отметил, что воздушную тревогу в Севастополе не объявляли.