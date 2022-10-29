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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В минобороны РФ заявили об "атаке беспилотников" в Севастополе и поврежденном корабле "Иван Голубец". Подоляк посоветовал оккупантам "не паниковать"

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Оккупанты заявили о повреждениях тральщика "Иван Голубец"
Оккупанты заявили о повреждениях тральщика "Иван Голубец"
Фото: wikipedia.org

Министерство обороны России прокомментировало взрывы, которые слышали жители Севастополя утром 29 октября. Об этом пресс-служба министерства написала в Telegram.

Ведомство заявило о якобы "террористической атаке" на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.

По утверждениям министерства, в "атаке" были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Ведомство утверждает, что были уничтожены все воздушные цели и семь морских беспилотников.

"Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная", – говорится в сообщении.

Оккупанты заявили, что "подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов".

Также в министерстве утверждают, что "атака" якобы была подготовлена украинскими военными "под руководством британских специалистов".

На взрывы в Севастополе отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Не паникуйте. Просто отключайте камеры не только в Севастополе, но и везде на оккупированной территории. После "отрицательного наступления" до границ 1991 года скажете своей z-пастве, что "выиграли" войну. А Черноморский флот просто уплыл…" – написал он в Twitter.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Взрывы в Севастополе были слышны утром 29 октября. Назначенный оккупантами "губернатор" Михаил Развожаев утверждал, что корабли Черноморского флота РФ "отбивали атаку беспилотников, никакие объекты в городе не повреждены".

Теги: Россия, Крым, Украина, взрыв, Севастополь, министерство обороны РФ, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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