В минобороны РФ заявили об "атаке беспилотников" в Севастополе и поврежденном корабле "Иван Голубец". Подоляк посоветовал оккупантам "не паниковать"

Ведомство заявило о якобы "террористической атаке" на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.

По утверждениям министерства, в "атаке" были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Ведомство утверждает, что были уничтожены все воздушные цели и семь морских беспилотников.

"Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная", – говорится в сообщении.

Оккупанты заявили, что "подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов".

Также в министерстве утверждают, что "атака" якобы была подготовлена украинскими военными "под руководством британских специалистов".

На взрывы в Севастополе отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Не паникуйте. Просто отключайте камеры не только в Севастополе, но и везде на оккупированной территории. После "отрицательного наступления" до границ 1991 года скажете своей z-пастве, что "выиграли" войну. А Черноморский флот просто уплыл…" – написал он в Twitter.

Не паникуйте. Просто отключайте камеры не только в Севастополе, но и везде на оккупированной территории. После «отрицательного наступления» до границ-1991 скажете своей z-пастве, что «выиграли» войну. А «Черноморский флот» просто уплыл… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 29, 2022