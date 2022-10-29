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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Есть вероятность, что несколько кораблей потоплено". Цаплиенко показал видео с "пылающими кораблями рашистов"

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На видео попала стрельба с вертолета
На видео попала стрельба с вертолета
Скриншот: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegrаm

Украинский военный журналист, корреспондент "1+1" Андрей Цаплиенко опубликовал в Telegram видео, на котором, по его словам, зафиксированы взрывы российских кораблей в районе оккупированного Крыма 29 октября.

"Эксклюзивные кадры горящих кораблей рашистов от наших источников в силовых структурах. Они подтверждают, что в результате ночных взрывов в Севастополе повреждены по меньшей мере три российских корабля – носителя [ракет] "Калибров". Среди них – фрегат "Адмирал Макаров", – написал журналист.

Цаплиенко отметил, что "существует большая вероятность, что несколько кораблей не просто повреждено, а потоплено".

"Никто из силовиков официально не подтверждает, что за взрывами могут стоять украинские спецслужбы. Но по стечению обстоятельств сегодня утром на страницах СБУ в соцсетях опубликованы троллинг-фото и текст: "It's bavovna o'clock!" – подчеркнул он.

На ролике видно, что съемки ведутся в том числе с неких плавсредств (видимо, беспилотных), которые пытаются расстрелять в том числе с вертолета.

Контекст:

Утром 29 октября в оккупированном крымском городе Севастополь, в бухте которого обычно находятся российские корабли, были слышны взрывы. Назначенный оккупантами "губернатор" Михаил Развожаев утверждал, что корабли Черноморского флота РФ "отбивали атаку беспилотников, никакие объекты в городе не повреждены".

Позже минобороны России заявило о якобы "террористической атаке" на корабли Черноморского флота и гражданские суда с помощью девяти беспилотных летательных аппаратов и семи автономных морских беспилотных аппаратов. Оккупанты объявили, что все воздушные цели и семь морских были уничтожены.

Минобороны России признало "незначительное повреждение" своего морского тральщика "Иван Голубец".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СБУ, Крым, взрыв, Севастополь, корабль, беспилотники, Андрей Цаплиенко, украинский военный, видео, взрывы, корабли
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