"Есть вероятность, что несколько кораблей потоплено". Цаплиенко показал видео с "пылающими кораблями рашистов"

"Эксклюзивные кадры горящих кораблей рашистов от наших источников в силовых структурах. Они подтверждают, что в результате ночных взрывов в Севастополе повреждены по меньшей мере три российских корабля – носителя [ракет] "Калибров". Среди них – фрегат "Адмирал Макаров", – написал журналист.

Цаплиенко отметил, что "существует большая вероятность, что несколько кораблей не просто повреждено, а потоплено".

"Никто из силовиков официально не подтверждает, что за взрывами могут стоять украинские спецслужбы. Но по стечению обстоятельств сегодня утром на страницах СБУ в соцсетях опубликованы троллинг-фото и текст: "It's bavovna o'clock!" – подчеркнул он.

На ролике видно, что съемки ведутся в том числе с неких плавсредств (видимо, беспилотных), которые пытаются расстрелять в том числе с вертолета.