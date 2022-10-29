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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ сосредоточила в Черном море три носителя с 20 ракетами "Калибр" – ОК "Юг"

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РФ сосредоточила в Черном море два надводных и один подводный носители ракет
РФ сосредоточила в Черном море два надводных и один подводный носители ракет
Фото: EPA

Российские оккупанты сосредоточили в Черном море три носителя крылатых ракет. Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг" в Facebook 29 октября.

"В Черном море общая численность корабельной группировки врага составляет девять кораблей и катеров, в том числе один большой десантный корабль, два надводных и один подводный носители двух десятков высокоточных крылатых ракет типа "Калибр". Ограниченные международными гарантиями обеспечения функционирования зерновых коридоров, они не решаются выходить из своей зоны безопасности за мысом Тарханкут, опасаясь наших средств поражения", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/672543117730155/

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.

Президент Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черное море, война России против Украины, ракеты, корабли
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