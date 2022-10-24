АРМА передало девять российских кораблей стоимостью более 500 млн грн украинскому предприятию

Суда были арестованы в рамках уголовного производства, которое ведет Госбюро расследований. Их стоимость составляет более 530 млн грн.

"Водный транспорт передан для хозяйственной деятельности украинскому предприятию, которое будет платить часть доходов от коммерческого использования судов в государственный бюджет Украины", – говорится в сообщении.

Название предприятия в пресс-службе не указали, а названия кораблей на фотографиях скрыли.

В АРМА отметили, что арестованные корабли, которые являются собственностью российских предприятий, перевозили хозяйственные грузы. Они прибыли на территорию Украины в конце 2021-го – начале 2022 года.

"Владельцы судов перечисляли значительные суммы налогов в бюджет РФ, тем самым способствуя финансированию вооруженной агрессии", – говорится в сообщении.

После широкомасштабного вторжения России в Украину это имущество было арестовано и передано в управление АРМА.

В мае агентство объявило публичный конкурс для поиска управляющего имуществом, в июне был избран победитель. После оценки активов между АРМА и компанией – победителем конкурса заключен договор управления сроком на один год. На финальном этапе агентство передало транспортные средства управляющему.