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АРМА передало девять российских кораблей стоимостью более 500 млн грн украинскому предприятию

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Арестованные суда перевозили хозяйственные грузы
Арестованные суда перевозили хозяйственные грузы
Фото: Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів - АРМА / Facebook

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), завершило процедуру передачи в управление девяти российских морских судов. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Суда были арестованы в рамках уголовного производства, которое ведет Госбюро расследований. Их стоимость составляет более 530 млн грн.

"Водный транспорт передан для хозяйственной деятельности украинскому предприятию, которое будет платить часть доходов от коммерческого использования судов в государственный бюджет Украины", – говорится в сообщении. 

Название предприятия в пресс-службе не указали, а названия кораблей на фотографиях скрыли. 

В АРМА отметили, что арестованные корабли, которые являются собственностью российских предприятий, перевозили хозяйственные грузы. Они прибыли на территорию Украины в конце 2021-го – начале 2022 года.

"Владельцы судов перечисляли значительные суммы налогов в бюджет РФ, тем самым способствуя финансированию вооруженной агрессии", – говорится в сообщении. 

После широкомасштабного вторжения России в Украину это имущество было арестовано и передано в управление АРМА.

В мае агентство объявило публичный конкурс для поиска управляющего имуществом, в июне был избран победитель. После оценки активов между АРМА и компанией – победителем конкурса заключен договор управления сроком на один год. На финальном этапе агентство передало транспортные средства управляющему.

https://www.facebook.com/arma.gov.ua/posts/pfbid016prGA2TR5cejydCwMAjietN78aYcLFCmzWU7eUW5Z4WZpfKYTAfCAqHoG1ax9h6l

Контекст:

3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов.

1 апреля украинский парламент принял еще один закон, который уточнил круг резидентов России, чьи активы в Украине будут изъяты принудительно.

21 апреля Верховная Рада приняла закон, упрощающий процедуру конфискации активов подсанкционных россиян и их сообщников. Президент Владимир Зеленский ветировал этот закон 5 мая. В Офисе президента объясняли, что принятый Радой в апреле нормативный акт содержал положения, которые противоречат Конституции Украины.

12 мая парламент поддержал закон с предложениями президентаЗеленский подписал его.

Механизм законного изъятия активов, принадлежащих россиянам и признанным коллаборантами украинцам, начнет масштабную работу уже в этом году, заявлял 8 июня министр юстиции Денис Малюська.

Теги: арест, корабль, судно, активы, имущество, АРМА, корабли
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