В АРМА передали 50 вагонов, в которых из Беларуси везли топливо для оккупантов. ВСУ разбомбили состав

По данным ОГП, перед полномасштабным вторжением РФ белорусские компании заключили с украинскими предприятиями контракты на поставку дизельного топлива. Следователи выяснили, что оно предназначалось для заправки военной техники оккупантов.
23 февраля вагоны-цистерны пересекли границу. А уже 26 февраля эшелон с топливом, прибывший на железнодорожную станцию "Низковка", был уничтожен артиллерией Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении.
В апреле следователи провели осмотр места происшествия и изъяли пригодные для использования вагоны-цистерны. Они переданы в управление государства.
РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. С первых дней российские войска заходили на территорию страны в том числе из Беларуси.
По данным Офиса генпрокурора на начало апреля, Украина арестовала около 18 тыс. российских и белорусских железнодорожных вагонов.
16 июня Подольская окружная прокуратура города Киева арестовала и передала в управление АРМА корпоративные права на более чем 3 млн грн и более чем 17 млн грн белорусской нефтяной компании.
18 июля суд в Украине наложил арест на три тепловоза белорусского госпредприятия "Белорусская железная дорога", которые использовались для транспортировки российских войск в Украину.