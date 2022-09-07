В АРМА передали 50 вагонов, в которых из Беларуси везли топливо для оккупантов. ВСУ разбомбили состав

26 февраля ВСУ разбомбили эшелон с топливом на станции "Низковка" Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

По данным ОГП, перед полномасштабным вторжением РФ белорусские компании заключили с украинскими предприятиями контракты на поставку дизельного топлива. Следователи выяснили, что оно предназначалось для заправки военной техники оккупантов.

23 февраля вагоны-цистерны пересекли границу. А уже 26 февраля эшелон с топливом, прибывший на железнодорожную станцию "Низковка", был уничтожен артиллерией Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении.

В апреле следователи провели осмотр места происшествия и изъяли пригодные для использования вагоны-цистерны. Они переданы в управление государства.