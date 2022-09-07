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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В АРМА передали 50 вагонов, в которых из Беларуси везли топливо для оккупантов. ВСУ разбомбили состав

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26 февраля ВСУ разбомбили эшелон с топливом на станции "Низковка"
26 февраля ВСУ разбомбили эшелон с топливом на станции "Низковка"
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Печерский районный суд Киева арестовал и передал Агентству по розыску и менеджменту активов более 50 железнодорожных вагонов-цистерн, которые накануне войны были ввезены на территорию Украины и должны были обеспечивать потребности российской армии в топливе. Об этом Офис генерального прокурора сообщил в Telegram.

По данным ОГП, перед полномасштабным вторжением РФ белорусские компании заключили с украинскими предприятиями контракты на поставку дизельного топлива. Следователи выяснили, что оно предназначалось для заправки военной техники оккупантов.

23 февраля вагоны-цистерны пересекли границу. А уже 26 февраля эшелон с топливом, прибывший на железнодорожную станцию "Низковка", был уничтожен артиллерией Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении.

В апреле следователи провели осмотр места происшествия и изъяли пригодные для использования вагоны-цистерны. Они переданы в управление государства.

Контекст:

РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. С первых дней российские войска заходили на территорию страны в том числе из Беларуси.

По данным Офиса генпрокурора на начало апреля, Украина арестовала около 18 тыс. российских и белорусских железнодорожных вагонов.

16 июня Подольская окружная прокуратура города Киева арестовала и передала в управление АРМА корпоративные права на более чем 3 млн грн и более чем 17 млн грн белорусской нефтяной компании.

18 июля суд в Украине наложил арест на три тепловоза белорусского госпредприятия "Белорусская железная дорога", которые использовались для транспортировки российских войск в Украину.

Теги: Беларусь, арест, дизельное топливо, Печерский суд, вагоны, война России против Украины, Офис генпрокурора
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