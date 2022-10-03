В Украине подготовили к национализации 900 российских объектов

"Премьер-министр говорил ранее, что они подготовили перечень, в котором 903 объекта, принадлежащие непосредственно РФ как государству. Я думаю, что именно этот перечень с какими-то незначительными изменениями утвердил СНБО. Заявление президента о том, что Верховная Рада должна проголосовать законопроект по национализации, касается именно этого решения", – сообщила она.

По словам нардепа, при национализации этих объектов будет действовать особая процедура и отдельный механизм, принятый в апреле специальным законом о принудительном отчуждении права собственности РФ и ее резидентов.

"По этому механизму президент вводит в действие решение СНБО указом, а Верховная Рада утверждает указ президента своим отдельным законопроектом", – пояснила политик.

Пидласа отметила, что ознакомлена со списком объектов, в который вошли такие известные предприятия как "Энергомашспецсталь" в Краматорске, которое на 92% принадлежит офшорной кипрской компании, контролируемой "Росатомом". Также в этом перечне есть известная сеть магазинов Brocard, которая на 100% контролируется офшорной компанией, которая, в свою очередь, контролируется министерством промышленности РФ.

"Все эти более 900 объектов будут национализированы. Это не значит, что сразу поступят деньги в украинский бюджет. Все эти объекты перейдут в собственность государства, после чего государство может определяться, что с ними делать. Украина либо будет получать прибыль от работающего предприятия, либо она его выставит на приватизацию, либо предложит его в аренду", – резюмировала она.