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В Украине подготовили к национализации 900 российских объектов

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На ближайшем заседании Рада рассмотрит вопрос о национализации активов РФ
На ближайшем заседании Рада рассмотрит вопрос о национализации активов РФ
Фото: depositphotos.com

На ближайшем заседании Верховная Рада рассмотрит вопрос о национализации активов Российской Федерации в Украине. Кабмин составил перечень, в который вошли более 900 объектов, принадлежащих России как государству. Об этом 2 октября "Голосу України" сообщила народный депутат, заместитель председателя комитета парламента по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.

"Премьер-министр говорил ранее, что они подготовили перечень, в котором 903 объекта, принадлежащие непосредственно РФ как государству. Я думаю, что именно этот перечень с какими-то незначительными изменениями утвердил СНБО. Заявление президента о том, что Верховная Рада должна проголосовать законопроект по национализации, касается именно этого решения", – сообщила она.

По словам нардепа, при национализации этих объектов будет действовать особая процедура и отдельный механизм, принятый в апреле специальным законом о принудительном отчуждении права собственности РФ и ее резидентов.

"По этому механизму президент вводит в действие решение СНБО указом, а Верховная Рада утверждает указ президента своим отдельным законопроектом", – пояснила политик.

Пидласа отметила, что ознакомлена со списком объектов, в который вошли такие известные предприятия как "Энергомашспецсталь" в Краматорске, которое на 92% принадлежит офшорной кипрской компании, контролируемой "Росатомом". Также в этом перечне есть известная сеть магазинов Brocard, которая на 100% контролируется офшорной компанией, которая, в свою очередь, контролируется министерством промышленности РФ.

"Все эти более 900 объектов будут национализированы. Это не значит, что сразу поступят деньги в украинский бюджет. Все эти объекты перейдут в собственность государства, после чего государство может определяться, что с ними делать. Украина либо будет получать прибыль от работающего предприятия, либо она его выставит на приватизацию, либо предложит его в аренду", – резюмировала она.

Контекст:

3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов. Он предусматривал, что резиденты – это юрлица, которые работают в Украине, но среди их бенефициаров или основателей есть правительство РФ.

1 апреля украинский парламент принял еще один закон, который уточнил круг резидентов России, чьи активы в Украине будут изъяты принудительно.

21 апреля Верховная Рада приняла закон, упрощающий процедуру конфискации активов подсанкционных россиян и их сообщников. Президент Владимир Зеленский ветировал этот закон 5 мая. В Офисе президента объясняли, что принятый Радой в апреле нормативный акт содержал положения, которые противоречат Конституции Украины (в нем не было четких критериев, по которым на человека или компанию может распространяться действие санкций), а также наделял Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции новыми полномочиями, которые выходят за пределы компетенции НАПК.

12 мая парламент поддержал закон с предложениями президентаЗеленский подписал его.

Механизм законного изъятия активов, принадлежащих россиянам и признанным коллаборантами украинцам, начнет масштабную работу уже в этом году, заявлял 8 июня министр юстиции Денис Малюська.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, национализация, Роксолана Пидласа
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