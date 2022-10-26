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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия не отказывается от надежд захватить юг Украины и усилила группировку кораблей в Черном море подлодкой – ОК "Юг"

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По информации ОК "Юг", сейчас в Черном море три российских ракетоносителя с "Калибрами"
По информации ОК "Юг", сейчас в Черном море три российских ракетоносителя с "Калибрами"
Фото: ЕРА (архив)

Россия сократила количество кораблей, которые находятся в Черном море, до девяти, но усилила группировку подводной лодкой. Об этом оперативное командование "Юг" сообщило 26 октября в Facebook.

Среди этих кораблей – три ракетоносителя (в том числе подлодка), способные суммарно нести 20 "Калибров", уточнили в командовании. 

"В море продолжается шторм, поэтому будьте осторожны с прогулками по побережью – учитывайте минную опасность. Помните, враг не отказался окончательно от захвата южных регионов, еще питает надежду и как напоминание держит в море три больших десантных корабля", – добавили в сводке. 

https://www.facebook.com/okPivden/videos/812553639834205/

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Корабли и подводные лодки военно-морского флота РФ маневрируют в Черном море, атакуя украинские города ракетами. 

22 октября в ОК "Юг" сообщали, что в Черном море РФ сосредоточила три носителя с 24 "Калибрами". По данным на 23 октября, в море были два ракетоносителя с 16 ракетами "Калибр".  

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Черное море, корабль, шторм, подводная лодка, война России против Украины, ракеты, корабли, море
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