Россия не отказывается от надежд захватить юг Украины и усилила группировку кораблей в Черном море подлодкой – ОК "Юг"

Среди этих кораблей – три ракетоносителя (в том числе подлодка), способные суммарно нести 20 "Калибров", уточнили в командовании.
"В море продолжается шторм, поэтому будьте осторожны с прогулками по побережью – учитывайте минную опасность. Помните, враг не отказался окончательно от захвата южных регионов, еще питает надежду и как напоминание держит в море три больших десантных корабля", – добавили в сводке.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Корабли и подводные лодки военно-морского флота РФ маневрируют в Черном море, атакуя украинские города ракетами.
22 октября в ОК "Юг" сообщали, что в Черном море РФ сосредоточила три носителя с 24 "Калибрами". По данным на 23 октября, в море были два ракетоносителя с 16 ракетами "Калибр".