Россия не отказывается от надежд захватить юг Украины и усилила группировку кораблей в Черном море подлодкой – ОК "Юг"

По информации ОК "Юг", сейчас в Черном море три российских ракетоносителя с "Калибрами" Фото: ЕРА (архив)

Среди этих кораблей – три ракетоносителя (в том числе подлодка), способные суммарно нести 20 "Калибров", уточнили в командовании.

"В море продолжается шторм, поэтому будьте осторожны с прогулками по побережью – учитывайте минную опасность. Помните, враг не отказался окончательно от захвата южных регионов, еще питает надежду и как напоминание держит в море три больших десантных корабля", – добавили в сводке.