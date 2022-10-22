Россия сосредоточила в Черном море три ракетоносителя с 24 ракетами "Калибр" – ОК "Юг"

"Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась до 10 единиц. При этом в ее составе три надводных ракетоносителя, снаряженные 24 "Калибрами", – говорится в сообщении.
В ОК "Юг" отметили, что угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам в зоне достижения оружия остаются актуальными.
"Не пренебрегайте собственной безопасностью будьте бдительны и сознательны. По алгоритму действий при сигналах воздушных тревог действуйте четко и оперативно", – добавили в пресс-центре.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.