Россия сосредоточила в Черном море три ракетоносителя с 24 ракетами "Калибр" – ОК "Юг"

"Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась до 10 единиц. При этом в ее составе три надводных ракетоносителя, снаряженные 24 "Калибрами", – говорится в сообщении.

В ОК "Юг" отметили, что угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам в зоне достижения оружия остаются актуальными.

"Не пренебрегайте собственной безопасностью будьте бдительны и сознательны. По алгоритму действий при сигналах воздушных тревог действуйте четко и оперативно", – добавили в пресс-центре.