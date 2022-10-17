Россия держит наготове в Черном море 16 "Калибров" – ОК "Юг"

Владислав Назаров рассказал о ситуации на южном направлении Скриншот: Оперативне командування “Південь” СВ ЗСУ / YouTube

"Численность корабельной группировки врага в Черном море составляет четыре корабля и катера, которые маневрируют вдоль крымского побережья. Среди них – два носителя крылатых ракет с суммарным залпом 16 "Калибров", – сказал он.

Назаров добавил, что враг увеличивает количество атак дронами и ракетами воздушного и морского базирования. Он предупредил, что опасность новых ударов остается высокой.

Днем ранее ОК "Юг" сообщало, что в Черном море стоят наготове два носителя крылатых ракет с суммарным залпом до 10 "Калибров".