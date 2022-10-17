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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия держит наготове в Черном море 16 "Калибров" – ОК "Юг"

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Владислав Назаров рассказал о ситуации на южном направлении
Владислав Назаров рассказал о ситуации на южном направлении
Скриншот: Оперативне командування “Південь” СВ ЗСУ / YouTube

Россия увеличила общий залп своей корабельной группировки в Черном море. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку 17 октября по состоянию на 15.00. Видео сводки опубликовано на YouTube-канале ОК "Юг".

"Численность корабельной группировки врага в Черном море составляет четыре корабля и катера, которые маневрируют вдоль крымского побережья. Среди них – два носителя крылатых ракет с суммарным залпом 16 "Калибров", – сказал он.

Назаров добавил, что враг увеличивает количество атак дронами и ракетами воздушного и морского базирования. Он предупредил, что опасность новых ударов остается высокой.

Днем ранее ОК "Юг" сообщало, что в Черном море стоят наготове два носителя крылатых ракет с суммарным залпом до 10 "Калибров".

Контекст:

Утром 17 октября Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались ДнепропетровскаяСумскаяОдесская области и Запорожье.

Во второй половине дня мэр Ровно Александр Третяк сообщил, что со стороны Каспийского моря по Украине было выпущено до 16 крылатых ракет.

Теги: Черное море, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, корабли
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