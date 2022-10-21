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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия держит семь кораблей на боевом дежурстве в Черном и Азовском морях – ВМС ВСУ

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В Азовском море российские оккупанты удерживают на боевом дежурстве до шести кораблей и катеров
В Азовском море российские оккупанты удерживают на боевом дежурстве до шести кораблей и катеров
Фото: depositphotos.com

По состоянию на 21 октября в Черном море на боевом дежурстве находится один корабль, имеющий на борту восемь крылатых ракет "Калибр". Об этом 21 октября в Facebook сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.

При этом в Азовском море оккупанты удерживают на боевом дежурстве до шести кораблей и катеров, в Средиземном море – 11 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр".

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", – говорится в сообщении.

Также в интересах России проход Керчь-Еникальским каналом за сутки совершили к Азовскому морю – 28 судов, к Черному морю – 17 судов.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid02ifXVeSwucbTupkqthn4uQ3pmtwHAdEPpthTBbGKAp3YuUbdcVqaKJaM79Kd9yxGql

Контекст:

В последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.

19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области. Также российские войска нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили в Минэнерго.

Теги: Россия, война, Черное море, корабль, Азовское море, ВСУ, катер, война России против Украины, ракеты, конвенция, ракета, корабли, море
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