Россия держит семь кораблей на боевом дежурстве в Черном и Азовском морях – ВМС ВСУ

В Азовском море российские оккупанты удерживают на боевом дежурстве до шести кораблей и катеров Фото: depositphotos.com

При этом в Азовском море оккупанты удерживают на боевом дежурстве до шести кораблей и катеров, в Средиземном море – 11 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр".

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", – говорится в сообщении.

Также в интересах России проход Керчь-Еникальским каналом за сутки совершили к Азовскому морю – 28 судов, к Черному морю – 17 судов.