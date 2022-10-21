Россия держит семь кораблей на боевом дежурстве в Черном и Азовском морях – ВМС ВСУ

При этом в Азовском море оккупанты удерживают на боевом дежурстве до шести кораблей и катеров, в Средиземном море – 11 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр".
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", – говорится в сообщении.
Также в интересах России проход Керчь-Еникальским каналом за сутки совершили к Азовскому морю – 28 судов, к Черному морю – 17 судов.
В последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.
19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области. Также российские войска нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.
В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили в Минэнерго.