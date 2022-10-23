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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ сократила корабельную группировку в Черном море – ОК "Юг"

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В Черном море шесть кораблей РФ продолжают маневры вдоль побережья Крыма
В Черном море шесть кораблей РФ продолжают маневры вдоль побережья Крыма
Фото: EPA

Россия уменьшила корабельную группировку в Черном море. Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг" в Facebook 23 октября.

"В штормовом Черном море шесть кораблей вражеского флота продолжают маневры вдоль побережья Крыма. На дежурстве два больших десантных корабля и два ракетоносителя с 16 ракетами "Калибр" наготове", – говорится в сообщении.

В ОК "Юг" отметили, что, несмотря на уменьшение числа ракетоносителей, "не время терять бдительность".

"Вполне вероятно применение вражеской авиации для пуска ракет, массированные удары дронов-камикадзе, в том числе и по критической инфраструктуре", – добавили в пресс-центре.

22 октября в ОК "Юг" сообщали, что в Черном море РФ сосредоточила три носителя с 24 "Калибрами".

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1234348187148976/

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черное море, война России против Украины, корабли
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