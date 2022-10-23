РФ сократила корабельную группировку в Черном море – ОК "Юг"

"В штормовом Черном море шесть кораблей вражеского флота продолжают маневры вдоль побережья Крыма. На дежурстве два больших десантных корабля и два ракетоносителя с 16 ракетами "Калибр" наготове", – говорится в сообщении.

В ОК "Юг" отметили, что, несмотря на уменьшение числа ракетоносителей, "не время терять бдительность".

"Вполне вероятно применение вражеской авиации для пуска ракет, массированные удары дронов-камикадзе, в том числе и по критической инфраструктуре", – добавили в пресс-центре.

22 октября в ОК "Юг" сообщали, что в Черном море РФ сосредоточила три носителя с 24 "Калибрами".