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"Готовы ко всему". Командир авианосца США отправил послание России

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Контр-адмирал Деннис Уоллес заявил, что его солдаты "готовы к любой миссии"
Контр-адмирал Деннис Уоллес заявил, что его солдаты "готовы к любой миссии"
Фото: navy.mil

Экипаж авианосца США USS George H. W. Bush (CVN-77) заявил, что готов вступить в бой с Россией, если поступит приказ, однако его миссия состоит в сдерживании угроз и предотвращении эскалации. Об этом он сообщил 26 октября Sky News.

Командир авианосной ударной группы контр-адмирал Деннис Уоллес сказал Sky News, что его послание РФ состоит в том, что его солдаты "готовы к любой миссии".

"Мы хотим мира, этого хотят все. Мы хотим, чтобы война [в Украине] закончилась, чтобы в регион вернулась стабильность и была мирная и стабильная Европа, но мы готовы", – заявил он.

Также контр-адмирал отметил, что по крайней мере два российских военных корабля наблюдали за действиями НАТО "с безопасного расстояния".

Сейчас авианосец США находится в водах Южной Европы, принимая участие в относительно новой серии учений НАТО под названием "Нептун". Новые учения, в отличие от более предсказуемых ежегодных, сообщили Sky News, позволяют союзникам действовать "быстрее, гибче и динамичнее в тестировании возможностей своих морских, воздушных и наземных сил" – это сделано для того, чтобы улучшить их способность сдерживать Россию.

Контекст:

USS "Джордж Буш" (USS George H. W. Bush (CVN-77)) – американский авианосец класса "Нимиц", 10-й и последний корабль этого класса, который имеет значительное количество усовершенствований. Назван в честь 41-го президента США Джорджа Буша – старшего.

В начале октября США отправили авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78) во главе авианосной ударной группы для проведения операций и учений вместе с союзниками по НАТО и партнерами в Атлантический океан. В развертывании задействовано около 9000 человек из девяти стран, 20 кораблей и 60 самолетов.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, война, военные, корабль, угрозы, миссия, война России против Украины, Нептун, учения, авианосец, корабли
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