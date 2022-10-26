"Готовы ко всему". Командир авианосца США отправил послание России

Командир авианосной ударной группы контр-адмирал Деннис Уоллес сказал Sky News, что его послание РФ состоит в том, что его солдаты "готовы к любой миссии".

"Мы хотим мира, этого хотят все. Мы хотим, чтобы война [в Украине] закончилась, чтобы в регион вернулась стабильность и была мирная и стабильная Европа, но мы готовы", – заявил он.

Также контр-адмирал отметил, что по крайней мере два российских военных корабля наблюдали за действиями НАТО "с безопасного расстояния".

Сейчас авианосец США находится в водах Южной Европы, принимая участие в относительно новой серии учений НАТО под названием "Нептун". Новые учения, в отличие от более предсказуемых ежегодных, сообщили Sky News, позволяют союзникам действовать "быстрее, гибче и динамичнее в тестировании возможностей своих морских, воздушных и наземных сил" – это сделано для того, чтобы улучшить их способность сдерживать Россию.