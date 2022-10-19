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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СМИ сообщили о взрыве в районе аэродрома Бельбек в Крыму. Оккупационные власти Севастополя заявили, что был сбит беспилотник

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Так называемый губернатор Севастополя заявил, что в районе аэродрома Бельбек был сбит беспилотник
Так называемый губернатор Севастополя заявил, что в районе аэродрома Бельбек был сбит беспилотник
Фото: pixabay.com

Утром 19 октября раздался громкий взрыв в районе аэродрома Бельбек во временно оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".

"Как сообщают наши источники, в 7.45 на Северной стороне Севастополя раздался громкий взрыв в районе аэродрома Бельбек. В местных пабликах пишут, что российская ПВО сбила беспилотник",  говорится в сообщении.

По информации "Крым Реалии", было пять громких хлопков, однако дыма видно не было. В Telegram-канале "Чп / Севастополь" сообщили о "сильных звуках взрывов" в Любимовке.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram, что в Севастополе отработала система ПВО в районе Северной стороны. По предварительным данным, был сбит беспилотник в районе аэродрома Бельбек.

Позже он написал, что в Севастополе был сбит БПЛА, часть обломков которого "упала на жилую постройку в частном секторе".

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. 9 августа взрывы прогремели на военном аэродроме Саки в поселке Новофедоровка. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, были уничтожены по меньшей мере девять вражеских самолетов. В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов" и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было.

Вечером 18 августа прогремели по меньшей мере четыре взрыва в районе аэродрома Бельбек. Развожаев заявил, что был сбит БПЛА. Также 1 октября в районе аэродрома произошел пожар.

Украина официально не подтвердила свою причастность к происходящему в Крыму, однако ряд авторитетных западных СМИ, в том числе CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит она. Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.

Теги: Россия, СМИ, Крым, взрыв, Севастополь, война, оккупация, Бельбек, аэродром, ПВО, беспилотники, война России против Украины, взрывы, Михаил Развожаев
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