СМИ сообщили о взрыве в районе аэродрома Бельбек в Крыму. Оккупационные власти Севастополя заявили, что был сбит беспилотник

Так называемый губернатор Севастополя заявил, что в районе аэродрома Бельбек был сбит беспилотник Фото: pixabay.com

"Как сообщают наши источники, в 7.45 на Северной стороне Севастополя раздался громкий взрыв в районе аэродрома Бельбек. В местных пабликах пишут, что российская ПВО сбила беспилотник", – говорится в сообщении.

По информации "Крым Реалии", было пять громких хлопков, однако дыма видно не было. В Telegram-канале "Чп / Севастополь" сообщили о "сильных звуках взрывов" в Любимовке.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram, что в Севастополе отработала система ПВО в районе Северной стороны. По предварительным данным, был сбит беспилотник в районе аэродрома Бельбек.

Позже он написал, что в Севастополе был сбит БПЛА, часть обломков которого "упала на жилую постройку в частном секторе".