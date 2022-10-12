"Надеюсь, в следующем году". Сенцов спрогнозировал, когда ВСУ освободит Крым

Сенцов сообщил, что сейчас находится на юге страны.



"Где-то там позади любимый Крым. До него стало немного ближе, но путь нужно еще пройти тяжелый. Но, надеюсь, что в следующем году мы тебя освободим, жди!" – написал режиссер.

Контекст:

Сенцов родился в 1976 году в Симферополе.

25 августа 2015 года он был приговорен в России к 20 годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

Вернулся в Украину из колонии в РФ Сенцов 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

14 марта 2022 года Сенцов сообщил, что защищает Украину от российских оккупационных войск в составе одного из подразделений ВСУ. "Научился строить блиндаж и жить в окопе, освоил пулемет и гранатомет, стал оператором [переносной противотанковой ракеты] NLAW, жду встречи с ордынским танком", – рассказал тогда он.