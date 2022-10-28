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Небензя объявил о существовании в США беспилотника с "боевыми комарами" и пожаловался, что России об этом не говорят

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Небензя заявил, что "игнорирование претензий подтверждают их обоснованность"
Небензя заявил, что "игнорирование претензий подтверждают их обоснованность"
Фото: ЕРА

27 октября на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил об опасениях России из-за якобы имеющихся в Соединенных Штатах "боевых комарах". Трансляцию заседания вел YouTube-канал in time Ukraine.

По словам Небензи, речь идет о запатентованном в США биологическом оружии, которое могло бы "уничтожить весь личный состав противника".

"В соответствии с описанием, такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров – переносчиков инфекций – и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний, [...] зараженный военнослужащий будет неспособен выполнять поставленные перед ним задачи", – заявил Небензя.

Российский дипломат отметил, что Москва пыталась получить разъяснения Вашингтона по этому поводу, но вопрос "остается без должной реакции по существу".

Из этого Небензя делает вывод, что "игнорирование со стороны США российские претензии лишь подтверждают их обоснованность".

Он также в очередной раз повторил российский фейк о якобы разработке биологического оружия в Украине, сославшись на некие документы подразделения СБУ в захваченном российскими войсками Херсоне.

О "боевых комарах" в США и биологическом оружии в Украине Небензя говорил с серьезным видом.

Контекст:

В начале марта, после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, российские СМИ распространяли пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы.

После заявлений официальных лиц РФ на тот момент представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, Херсон, ООН, пропаганда, беспилотники, биология, Василий Небензя, комары, заседание
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