Украина с марта вернула из российского плена 1031 человека – Зеленский

29 октября между Украиной и РФ состоялся еще один обмен пленными Фото: Дмитро Лубінець | Dmytro Lubinets / Telegram

"Сегодня нам удалось вернуть из российского плена еще 52 человека: 50 наших защитников и двух гражданских. Среди них – бойцы Нацгвардии, Военно-морских сил, пограничники, тероборонцы", – сказал Зеленский.

Президент назвал нескольких освобожденных: среди них Андрей Альбов – начальник хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, Василий Чаленко – доброволец, участник теробороны, командир отделения разведывательного взвода.

"Есть среди этих 52 и моряк со Змеиного, а также нацгвардеец, захваченный в плен при защите Чернобыльской атомной станции, и пенсионер СБУ, которого оккупанты забрали в плен в Буче... Мы помним обо всех, кого держат в плену в России и на оккупированной территории, и сделаем все, чтобы вернуть каждого и каждую", – сказал президент.

Он отметил, что команда, занимающаяся обменами, работает постоянно. В нее входят глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов, омбудсмен Дмитрий Лубинец и другие.

"Всего с марта уже освобожден из российского плена 1031 человек. Спасибо всей команде за этот результат!" – резюмировал Зеленский.