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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина с марта вернула из российского плена 1031 человека – Зеленский

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29 октября между Украиной и РФ состоялся еще один обмен пленными
29 октября между Украиной и РФ состоялся еще один обмен пленными
Фото: Дмитро Лубінець | Dmytro Lubinets / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся 29 октября обмен пленными и заявил, что команда, занимающаяся обменами, сделает все, чтобы вернуть всех пленных украинцев. Об этом он сказал в вечернем обращении, опубликованном Офисом президента.

"Сегодня нам удалось вернуть из российского плена еще 52 человека: 50 наших защитников и двух гражданских. Среди них – бойцы Нацгвардии, Военно-морских сил, пограничники, тероборонцы", – сказал Зеленский.

Президент назвал нескольких освобожденных: среди них Андрей Альбов – начальник хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, Василий Чаленко – доброволец, участник теробороны, командир отделения разведывательного взвода.

"Есть среди этих 52 и моряк со Змеиного, а также нацгвардеец, захваченный в плен при защите Чернобыльской атомной станции, и пенсионер СБУ, которого оккупанты забрали в плен в Буче... Мы помним обо всех, кого держат в плену в России и на оккупированной территории, и сделаем все, чтобы вернуть каждого и каждую", – сказал президент.

Он отметил, что команда, занимающаяся обменами, работает постоянно. В нее входят глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов, омбудсмен Дмитрий Лубинец и другие.

"Всего с марта уже освобожден из российского плена 1031 человек. Спасибо всей команде за этот результат!" – резюмировал Зеленский.

Контекст:

Между Украиной и Россией за время полномасштабной войны проведено 29 обменов пленными.

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Теги: пленные, Владимир Зеленский, война России против Украины, обмен пленными
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