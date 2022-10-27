Украина с 24 февраля вернула домой 978 пленных украинских защитников – СБУ

Об этом 27 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
"С 24 февраля Объединенный центр по поиску и обмену военнопленных, в который входят СБУ, ГУР, Минобороны и другие силовые ведомства, в общей сложности вернул домой 978 защитников Украины", – сказал представитель спецслужбы.
Дехтяренко отметил, что "обмен любит тишину" и добавил, что любому обмену предшествуют сотни часов подготовки, выяснения и уточнения фактов, переговоров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Самый крупный на сегодня обмен между Украиной и Россией состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.