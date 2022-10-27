Украина с 24 февраля вернула домой 978 пленных украинских защитников – СБУ

26 октября состоялся 28-й по счету обмен пленными между Украиной и Россией, отметил Дехтяренко Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Об этом 27 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"С 24 февраля Объединенный центр по поиску и обмену военнопленных, в который входят СБУ, ГУР, Минобороны и другие силовые ведомства, в общей сложности вернул домой 978 защитников Украины", – сказал представитель спецслужбы.

Дехтяренко отметил, что "обмен любит тишину" и добавил, что любому обмену предшествуют сотни часов подготовки, выяснения и уточнения фактов, переговоров.

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