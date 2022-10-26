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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Наши – дома". В Офисе президента Украины сообщили о новом обмене военнопленными с РФ

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Украина вернула домой 10 военнослужащих, отметил Ермак
Украина вернула домой 10 военнослужащих, отметил Ермак
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

26 октября состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией.

Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

"Наши – дома. Провели очередной обмен пленными. Удалось вернуть домой 10 украинских военнослужащих. Среди них один офицер и девять рядовых и сержантов, – написал Ермак. – Также было передано тело американского добровольца, ветерана армии США Джошуа Алана Джонса, воевавшего за Украину и погибшего в бою с оккупантами".

Глава ОПУ выразил благодарность Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными.

"Продолжаем работать, пока не вернем домой всех наших", – резюмировал Ермак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Между Украиной и Россией проведено более 20 обменов пленными. Домой вернулись больше 900 человек.

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Теги: Россия, Украина, военные, пленные, война России против Украины, военнослужащий, обмен пленными, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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