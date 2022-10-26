"Наши – дома". В Офисе президента Украины сообщили о новом обмене военнопленными с РФ

Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.
"Наши – дома. Провели очередной обмен пленными. Удалось вернуть домой 10 украинских военнослужащих. Среди них один офицер и девять рядовых и сержантов, – написал Ермак. – Также было передано тело американского добровольца, ветерана армии США Джошуа Алана Джонса, воевавшего за Украину и погибшего в бою с оккупантами".
Глава ОПУ выразил благодарность Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными.
"Продолжаем работать, пока не вернем домой всех наших", – резюмировал Ермак.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Между Украиной и Россией проведено более 20 обменов пленными. Домой вернулись больше 900 человек.
Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.