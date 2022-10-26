"Наши – дома". В Офисе президента Украины сообщили о новом обмене военнопленными с РФ

Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

"Наши – дома. Провели очередной обмен пленными. Удалось вернуть домой 10 украинских военнослужащих. Среди них один офицер и девять рядовых и сержантов, – написал Ермак. – Также было передано тело американского добровольца, ветерана армии США Джошуа Алана Джонса, воевавшего за Украину и погибшего в бою с оккупантами".

Глава ОПУ выразил благодарность Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными.

"Продолжаем работать, пока не вернем домой всех наших", – резюмировал Ермак.

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