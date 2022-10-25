Все, кто пытается вернуть мир для Украины, борются за мир и безопасность для всех народов на Земле – Зеленский

Зеленский: Устав ООН был написан и принят не как что-то ритуальное – это не пустая формальность. Он должен работать. И будет работать Фото: president.gov.ua

Текст обращения президента приводит его пресс-служба.

24 октября отмечается День ООН. В этот день начал действовать устав организации.

"Он был написан и принят не как что-то ритуальное – это не пустая формальность. Это один из базовых документов, который должен работать для поддержания мира и международного правопорядка. Должен работать. И будет работать. В том числе и этого мы достигаем нашей борьбой против незаконной и неспровоцированной российской вооруженной агрессии. Каждый и каждая, кто пытается вернуть мир для Украины, борются и за то, чтобы мир и безопасность были возможны для всех других народов на Земле", – заявил Зеленский.

Он поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за сотрудничество.

По словам Зеленского, генсек ООН "действительно стоит на защите Устава ООН и глобального мира".

"Мы уже добились хороших результатов вместе – это и освобождение наших пленных, которых удерживали в России, это и экспортная "зерновая инициатива", позволяющая снять остроту продовольственного кризиса в мире, это и разноплановое сотрудничество в структурах ООН. Спасибо за содействие во всем этом! И верю, что сможем добиться еще большего", – добавил он.

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