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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Все, кто пытается вернуть мир для Украины, борются за мир и безопасность для всех народов на Земле – Зеленский

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Зеленский: Устав ООН был написан и принят не как что-то ритуальное это не пустая формальность. Он должен работать. И будет работать
Зеленский: Устав ООН был написан и принят не как что-то ритуальное – это не пустая формальность. Он должен работать. И будет работать
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 24 октября в своем обращении по итогам восьми месяцев полномасштабного вторжения РФ высказал уверенность, что Устав ООН как один из базовых документов, созданных для поддержания мирового правопорядка, будет работать.

Текст обращения президента приводит его пресс-служба. 

24 октября отмечается День ООН. В этот день начал действовать устав организации. 

"Он был написан и принят не как что-то ритуальное – это не пустая формальность. Это один из базовых документов, который должен работать для поддержания мира и международного правопорядка. Должен работать. И будет работать. В том числе и этого мы достигаем нашей борьбой против незаконной и неспровоцированной российской вооруженной агрессии. Каждый и каждая, кто пытается вернуть мир для Украины, борются и за то, чтобы мир и безопасность были возможны для всех других народов на Земле", – заявил Зеленский. 

Он поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за сотрудничество. 

По словам Зеленского, генсек ООН "действительно стоит на защите Устава ООН и глобального мира". 

"Мы уже добились хороших результатов вместе – это и освобождение наших пленных, которых удерживали в России, это и экспортная "зерновая инициатива", позволяющая снять остроту продовольственного кризиса в мире, это и разноплановое сотрудничество в структурах ООН. Спасибо за содействие во всем этом! И верю, что сможем добиться еще большего", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ООН, пленные, Владимир Зеленский, война России против Украины, обмен пленными, Антониу Гутерриш, сотрудничество, зерно
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