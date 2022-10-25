В Офисе президента допустили обмен Богуслаева на украинских военнопленных

"Мы, если нужно, все сделаем для того, чтобы забрать реальных граждан Украины, не вот этих фиктивных ряженых, скажем так, красных директоров, а реальных граждан. Будем делать все, что угодно. И эти субъекты могут попасть тоже в обменный список", – сказал Подоляк.
Советник главы ОП отметил, что у Богуслаева есть паспорт РФ. При этом свои пророссийские взгляды публично он не демонстрировал.
"По [подозреваемому в госизмене нардепу Виктору] Медведчуку, вы видите, использовался субъект: получили все данные, все показания, отдали – занимайтесь там своим Медведчуком. Забрали своих классных ребят. Я надеюсь, что мы будем использовать любую возможность, любых людей, особенно граждан России, для того, чтобы забрать своих пацанов", – подчеркнул Подоляк.
Он также добавил, что решение по поводу возможного обмена Богуслаева пока не принято.
ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. До 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, главным рынком сбыта компании "Мотор Січ" являлась РФ.
В 2019 году СБУ проводила досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измене на запорожском предприятии "Мотор Січ". В частности, оно касалось вероятной поставки заводом продукции военного и двойного назначения представителям России, несмотря на запрет.
23 октября 2022 года СБУ сообщила о задержании Богуслаева. Также был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании "Мотор Січ" (эту должность занимает Олег Дзюба). В СБУ уточнили, что задержание прошло в рамках уголовного производства о незаконной поставке компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
24 октября СБУ опубликовала записи разговоров Богуслаева, которые подтверждают, что президент "Мотор Січі" продолжал организовывать поставки двигателей и других запчастей к российским ударным вертолетам даже после начала полномасштабного вторжения РФ, оправдывал нападение России и был не против обстрела "Мотор Січі" со стороны российских захватчиков.
В этот же день суд взял президента "Мотор Січі" Богуслаева под стражу. Дзюба также был взят под стражу.