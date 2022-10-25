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В Офисе президента допустили обмен Богуслаева на украинских военнопленных

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Подоляк отметил, что решение по поводу возможного обмена Богуслаева (на фото) пока не принято
Подоляк отметил, что решение по поводу возможного обмена Богуслаева (на фото) пока не принято
Фото: Ґрати / Facebook

Задержанный в Украине глава концерна "Мотор Січ" Вячеслав Богуслаев может быть обменян на украинских военнопленных, которых удерживают российские оккупанты. Об этом в эфире "Настоящего времени" 24 октября заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Мы, если нужно, все сделаем для того, чтобы забрать реальных граждан Украины, не вот этих фиктивных ряженых, скажем так, красных директоров, а реальных граждан. Будем делать все, что угодно. И эти субъекты могут попасть тоже в обменный список", – сказал Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что у Богуслаева есть паспорт РФ. При этом свои пророссийские взгляды публично он не демонстрировал.

"По [подозреваемому в госизмене нардепу Виктору] Медведчуку, вы видите, использовался субъект: получили все данные, все показания, отдали – занимайтесь там своим Медведчуком. Забрали своих классных ребят. Я надеюсь, что мы будем использовать любую возможность, любых людей, особенно граждан России, для того, чтобы забрать своих пацанов", – подчеркнул Подоляк.

Он также добавил, что решение по поводу возможного обмена Богуслаева пока не принято.

Контекст:

ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. До 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, главным рынком сбыта компании "Мотор Січ" являлась РФ.

В 2019 году СБУ проводила досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измене на запорожском предприятии "Мотор Січ". В частности, оно касалось вероятной поставки заводом продукции военного и двойного назначения представителям России, несмотря на запрет.

23 октября 2022 года СБУ сообщила о задержании Богуслаева. Также был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании "Мотор Січ" (эту должность занимает Олег Дзюба). В СБУ уточнили, что задержание прошло в рамках уголовного производства о незаконной поставке компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

24 октября СБУ опубликовала записи разговоров Богуслаева, которые подтверждают, что президент "Мотор Січі" продолжал организовывать поставки двигателей и других запчастей к российским ударным вертолетам даже после начала полномасштабного вторжения РФ, оправдывал нападение России и был не против обстрела "Мотор Січі" со стороны российских захватчиков.

В этот же день суд взял президента "Мотор Січі" Богуслаева под стражу. Дзюба также был взят под стражу.

Теги: Россия, Украина, Мотор Січ, обмен пленными, Вячеслав Богуслаев, Михаил Подоляк
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