В Офисе президента допустили обмен Богуслаева на украинских военнопленных

Подоляк отметил, что решение по поводу возможного обмена Богуслаева (на фото) пока не принято Фото: Ґрати / Facebook

"Мы, если нужно, все сделаем для того, чтобы забрать реальных граждан Украины, не вот этих фиктивных ряженых, скажем так, красных директоров, а реальных граждан. Будем делать все, что угодно. И эти субъекты могут попасть тоже в обменный список", – сказал Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что у Богуслаева есть паспорт РФ. При этом свои пророссийские взгляды публично он не демонстрировал.

"По [подозреваемому в госизмене нардепу Виктору] Медведчуку, вы видите, использовался субъект: получили все данные, все показания, отдали – занимайтесь там своим Медведчуком. Забрали своих классных ребят. Я надеюсь, что мы будем использовать любую возможность, любых людей, особенно граждан России, для того, чтобы забрать своих пацанов", – подчеркнул Подоляк.

Он также добавил, что решение по поводу возможного обмена Богуслаева пока не принято.