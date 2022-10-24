Задержанный СБУ президент "Мотор Січі" Богуслаев с 2000 года имеет российское гражданство – "Схеми"

Об этом сообщили, ссылаясь на соответствующие документы, 24 октября "Схеми" (проект "Радіо Свобода").

В частности, согласно данным системы "Роспаспорт", Богуслаев обратился в паспортно-визовый отдел внутренних дел в Москве с заявлением о получении паспорта гражданина РФ в обмен на советский паспорт 15 октября 2000 года. Он получил российский паспорт через три дня после подачи заявления.

Скриншот: radiosvoboda.org

Также, согласно данным "Схем", у Богуслаева есть индивидуальный налоговый номер плательщика налогов в России, привязанный к паспорту. Журналисты проверили, что российский паспорт Богуслаева действительный.

"Со времени обретения гражданства РФ Богуслаев был не только руководителем корпорации "Мотор Січ", но и доверенным лицом кандидата в президенты Украины Виктора Януковича, с 2006 года являлся народным депутатом четырех созывов подряд. Кроме того, будучи народным депутатом, Богуслаев входил в состав комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне", – подчеркивают "Схеми".

Богуслаев, когда входил в оборонный комитет Рады, длительное время имел доступ к гостайне, как и другие члены этого комитета. Об этом журналистам рассказали бывшие нардепы – члены этого комитета.

С представителем Богуслаева "Схемам" связаться не удалось. Директор по связям с общественностью "Мотор Січі" Руслан Пидорич сказал им, что "впервые слышит" о российском гражданстве Богуслаева и ему якобы об этом ничего не известно.