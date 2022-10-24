Задержанный СБУ президент "Мотор Січі" Богуслаев с 2000 года имеет российское гражданство – "Схеми"

Об этом сообщили, ссылаясь на соответствующие документы, 24 октября "Схеми" (проект "Радіо Свобода").
В частности, согласно данным системы "Роспаспорт", Богуслаев обратился в паспортно-визовый отдел внутренних дел в Москве с заявлением о получении паспорта гражданина РФ в обмен на советский паспорт 15 октября 2000 года. Он получил российский паспорт через три дня после подачи заявления.
Также, согласно данным "Схем", у Богуслаева есть индивидуальный налоговый номер плательщика налогов в России, привязанный к паспорту. Журналисты проверили, что российский паспорт Богуслаева действительный.
"Со времени обретения гражданства РФ Богуслаев был не только руководителем корпорации "Мотор Січ", но и доверенным лицом кандидата в президенты Украины Виктора Януковича, с 2006 года являлся народным депутатом четырех созывов подряд. Кроме того, будучи народным депутатом, Богуслаев входил в состав комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне", – подчеркивают "Схеми".
Богуслаев, когда входил в оборонный комитет Рады, длительное время имел доступ к гостайне, как и другие члены этого комитета. Об этом журналистам рассказали бывшие нардепы – члены этого комитета.
С представителем Богуслаева "Схемам" связаться не удалось. Директор по связям с общественностью "Мотор Січі" Руслан Пидорич сказал им, что "впервые слышит" о российском гражданстве Богуслаева и ему якобы об этом ничего не известно.
ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок.
До 2014 года главным рынком сбыта компании "Мотор Січ" являлась РФ. В 2019 году СБУ проводила досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измене на запорожском предприятии "Мотор Січ". В частности, оно касалось вероятной поставки заводом продукции военного и двойного назначения представителям России (несмотря на запрет).
23 октября 2022 года СБУ сообщила о задержании Богуслаева. Также был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании "Мотор Січ". Им объявили о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины, рассказали в спецслужбе. В СБУ уточнили, что задержание прошло в рамках уголовного производства по незаконной поставке со стороны "Мотор Січ" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
24 октября СБУ опубликовала записи разговоров Богуслаева, они подтверждают, что президент "Мотор Січі" продолжал организовывать поставки двигателей и других запчастей к российским ударным вертолетам даже после начала полномасштабного вторжения РФ, оправдывал нападение России и был не против обстрела "Мотор Січі" со стороны российских захватчиков.