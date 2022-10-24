"Если Путин кончит, то потом националисты нас кончат". СБУ опубликовала доказательства сотрудничества Богуслаева с Россией

Спецслужба обнародовала аудиозаписи телефонных разговоров Богуслаева, которые подтверждают его сотрудничество с российским оккупантами.

Согласно перехваченным разговорам, президент "Мотор Січі" продолжал организовывать поставки двигателей и других запчастей к российским ударным вертолетам даже после полномасштабного вторжения РФ.

"Тем самым фактически поддерживал врага и помогал ему обстреливать украинские города и села", – отметили в СБУ.

При этом Богуслаев оправдывал нападение России и был не против обстрела "Мотор Січі" со стороны российских захватчиков.

"Ну, если [президент РФ Владимир] Путин кончит, то потом националисты нас кончат, бл…ть. "Искандер", "Искандер-М" упал на территории завода. Мы без всякой злобы к этому относимся, абсолютно. Мы все понимаем", – заявлял Богуслаев.

В марте 2022 года одного из собеседников он убеждал, что "не за одно" с украинскими властями.

"Они уйдут. Все… [Президента Украины Владимира] Зеленского выгонят и уйдут, нет проблем. Смирнее стали, бл…ть, много полегло людей в Киеве", – сказал Богуслаев.

В СБУ подчеркнули, что работают над установлением других лиц, причастных к незаконной деятельности, и привлечению их к ответственности.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube