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"Если Путин кончит, то потом националисты нас кончат". СБУ опубликовала доказательства сотрудничества Богуслаева с Россией

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СБУ сообщила о задержании Богуслаева 23 октября
СБУ сообщила о задержании Богуслаева 23 октября
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины 24 октября опубликовала доказательства причастности задержанного президента и совладельца ПАО "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева к работе на Россию.

Спецслужба обнародовала аудиозаписи телефонных разговоров Богуслаева, которые подтверждают его сотрудничество с российским оккупантами.

Согласно перехваченным разговорам, президент "Мотор Січі" продолжал организовывать поставки двигателей и других запчастей к российским ударным вертолетам даже после полномасштабного вторжения РФ.

"Тем самым фактически поддерживал врага и помогал ему обстреливать украинские города и села", – отметили в СБУ.

При этом Богуслаев оправдывал нападение России и был не против обстрела "Мотор Січі" со стороны российских захватчиков.

"Ну, если [президент РФ Владимир] Путин кончит, то потом националисты нас кончат, бл…ть. "Искандер", "Искандер-М" упал на территории завода. Мы без всякой злобы к этому относимся, абсолютно. Мы все понимаем", – заявлял Богуслаев.

В марте 2022 года одного из собеседников он убеждал, что "не за одно" с украинскими властями.

"Они уйдут. Все… [Президента Украины Владимира] Зеленского выгонят и уйдут, нет проблем. Смирнее стали, бл…ть, много полегло людей в Киеве", – сказал Богуслаев.

В СБУ подчеркнули, что работают над установлением других лиц, причастных к незаконной деятельности, и привлечению их к ответственности.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Контекст:

ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. 

До 2014 года главным рынком сбыта компании "Мотор Січ" являлась РФ. В 2019 году СБУ проводила досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измене на запорожском предприятии "Мотор Січ". В частности, оно касалось вероятной поставки заводом продукции военного и двойного назначения представителям России (несмотря на запрет).

23 октября 2022 года СБУ сообщила о задержании Богуслаева. Также был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании "Мотор Січ". Им объявили о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины, рассказали в спецслужбе. В СБУ уточнили, что задержание прошло в рамках уголовного производства по незаконной поставке со стороны "Мотор Січ" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

Теги: Россия, СБУ, Украина, авиация, Мотор Січ, расследование, обстрелы, спецслужбы, Вячеслав Богуслаев, Служба безопасности Украины, сотрудничество
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