"Особенно не беспокоимся". Данилов прокомментировал иск китайского инвестора к Украине по делу "Мотор Січі"

"Еще раз подчеркиваю, что мы особенно не беспокоимся по этому поводу. Что это за люди, которые покупали акции? Мы именно с этого момента будем начинать. Как это происходило, где они брали деньги, когда они платили на офшоры на покупку этих акций", – сказал он.

Данилов отметил, что одной из целей покупки акций "Мотор-Сичи" была попытка со стороны стран-соседей "забрать технологии".

"Есть след определенных наших соседей, которые имели большое желание забрать те технологии, которые есть у нашего государства по производству непосредственно двигателей, которые производятся на нашей "Мотор-Сичи", – заявил секретарь СНБО.