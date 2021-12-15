ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В Минюсте сообщили подробности иска китайского инвестора к Украине по делу "Мотор Січ"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Китайские инвесторы увеличили исковые требования к Украине
Китайские инвесторы увеличили исковые требования к Украине
Фото: depositphotos.com

Китайские инвесторы увеличили исковые требования к Украине за нарушение двустороннего инвестиционного соглашения по продаже "Мотор Січ" до $4,59 млрд и подали полный текст иска в арбитраж.

Об этом "Экономической правде" сообщили 14 декабря в Министерстве юстиции Украины.

Истцом в арбитражном производстве является не компания Skyrizon, а шесть граждан Китая. Ранее китайское издание Global Times сообщало, что иск подала Skyrizon. Местом арбитражного производства избрана Гаага. Администрирующий орган – постоянная палата третейского суда в Гааге.

В Минюсте сообщили, что изучают исковое заявление и добавленные к нему доказательства, поэтому пока не могут дать юридическую оценку фактам.

"Полный текст иска очень детальный, полный скандальных предположений, поддерживается эмоциональными утверждениями, к нему добавлены в качестве доказательств "раздутые" экспертные выводы (в частности, относительно размера исковых требований)", – отметили в ответе министерства журналистам.

Заявленная сумма исковых требований составляет $4,59 млрд, в 2020 году в запросе об арбитражном производстве была определена приблизительная сумма в размере $3,6 млрд.

Контекст:

ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок.

Совет нацбезопасности и обороны 11 марта 2021 года заявил о решении вернуть в государственную собственность "Мотор Січ". По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это произойдет и с другими стратегическими предприятиями, которые оказались в частных руках. Инвесторы таких предприятий получат компенсации, отметил он. Данилов говорил, что речь не идет о "национализации" "Мотор Січі". Предприятие "будет возвращено в собственность украинского народа законным образом в соответствии с действующим законодательством", говорил он.

Первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил 12 марта, что законопроект по "Мотор Січі" представят через две-три недели.

20 марта суд наложил арест на имущество и 100% акций "Мотор Січі", сообщили в СБУ. Имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

На заявления о подготовке законопроекта по "Мотор Січі" отреагировал китайский инвестор предприятия – владелец компании Skyrizon Aircraft Holdings Ван Цзин. Он назвал это недопустимым и пригрозил новыми судебными исками, сообщал "Интерфакс-Украина". В МИД Китая заявляли, что требуют от Украины защитить права китайских инвесторов.

В материалах, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений, сказано, что в 2016 году собственник предприятия Вячеслав Богуслаев продал 56,009% акций семи компаниям, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd. Антимонопольный комитет Украины не давал разрешения на сделку, что в таких случаях необходимо.

В апреле 2018 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 56% акций "Мотор Січі", которые принадлежат иностранным инвесторам. До окончания досудебного расследования суд запретил любые действия с арестованными активами, которые могут привести к смене их владельца. Акции находятся под арестом до сих пор.

В 2019 году Богуслаев подтвердил, что продал предприятие китайской компании. По словам бизнесмена, китайцы обязались в течение двух лет инвестировать в предприятие $250 млн.

Антимонопольный комитет Украины несколько раз отклонял заявку китайских инвесторов на покупку "Мотор Січі". Компания Skyrizon пыталась получить такое разрешение совместно с компанией DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского. После того как АМКУ в ноябре 2020 года отклонил очередную заявку, китайская компания заявила, что намерена отсудить у государства Украина $3,5 млрд из-за потерянных инвестиций в "Мотор Січ".

Против продажи ПАО "Мотор Січ" китайским инвесторам выступали США. Во время визита в Украину в 2019 году тогдашний советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что постарается убедить украинские власти, что сотрудничество с Китаем опасно.

В январе 2021 года США и Украина ввели санкции против китайских инвесторов "Мотор Січі". В Китае санкции назвали "варварским грабежом".

Богуслаев обвинил китайских партнеров в отказе от инвестиций, но выступал против полной национализации. По его мнению, следует "цивилизованно" оставить китайцам 35% предприятия.

Зеленский заявил, что пока он президент, иностранцы не получат контроль над предприятием "Мотор Січ".

Теги: Украина, Китай, инвестиции, Гаага, Мотор Січ, Минюст
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Стала манерами походить на Путина", "Елочка ей нравится в бункере?" В сети обсуждают появление Кабаевой на шоу Урганта
  "Стала манерами походить на Путина", "Елочка ей нравится в бункере?" В сети обсуждают появление Кабаевой на шоу Урганта
"Какая красавица! И такая взрослая уже". Вера Брежнева показала свою 12-летнюю дочь
"Какая красавица! И такая взрослая уже". Вера Брежнева показала свою 12-летнюю дочь
"Евровидение-2022". В Украине стартовал прием заявок для участия в нацотборе
"Евровидение-2022". В Украине стартовал прием заявок для участия в нацотборе
"Какие ужасные зубы. Как вставная челюсть", "Санфаянс унитазный". В сети обсуждают фото Волочковой с Прохором Шаляпиным
"Какие ужасные зубы. Как вставная челюсть", "Санфаянс унитазный". В сети обсуждают фото Волочковой с Прохором Шаляпиным
"Ух, станочек огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах
"Мужик врезался и сбежал". Жена Анатолия Анатолича попала в ДТП на Оболони
"Мужик врезался и сбежал". Жена Анатолия Анатолича попала в ДТП на Оболони
"Какие шикарные ноги", "В таком платье можно залететь не только от мужа". Дорофеева восхитила новогодним образом
"Какие шикарные ноги", "В таком платье можно залететь не только от мужа". Дорофеева восхитила новогодним образом
Пожар в квартире Хлебниковой. Певица прервала молчание и записала обращение из больницы спустя почти месяц после госпитализации
Пожар в квартире Хлебниковой. Певица прервала молчание и записала обращение из больницы спустя почти месяц после госпитализации
  "Первым сметут со стола". Рецепт новогоднего салата "Королевский"
  "Первым сметут со стола". Рецепт новогоднего салата "Королевский"
"Ого!", "Отрыв башки". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась с голой грудью
"Ого!", "Отрыв башки". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась с голой грудью
  Джамала рассказала, почему ее родители не живут вместе
  Джамала рассказала, почему ее родители не живут вместе
"Шикарная детка", "Такая смелая". Седокова в очень коротком платье прогнулась на капоте авто
"Шикарная детка", "Такая смелая". Седокова в очень коротком платье прогнулась на капоте авто
Жена Ярославского показала, какими были ее родители 40 лет назад в день свадьбы и как они выглядят сейчас
Жена Ярославского показала, какими были ее родители 40 лет назад в день свадьбы и как они выглядят сейчас
Потап рассказал о совместном бизнесе с экс-бойфрендом Каменских Дятловым
Потап рассказал о совместном бизнесе с экс-бойфрендом Каменских Дятловым
Родного брата Галкина сфотографировали на концерте шоумена
Родного брата Галкина сфотографировали на концерте шоумена
  Вышел первый трейлер фильма Гая Ричи "Операция Фортуна: Искусство побеждать". В нем упоминаются украинцы. Видео
  Вышел первый трейлер фильма Гая Ричи "Операция Фортуна: Искусство побеждать". В нем упоминаются украинцы. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она без трусов?" В сети обсуждают новые фото Ани Лорак (218376)
2
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность (98308)
3
"Аж сосцы привстали на генерала", "Очень патриотично торчат". Волочкова шокировала сеть вульгарным снимком (74535)
4
43-летняя Ани Лорак без трусов снялась с мужчиной (69216)
5
"Люблю готовить, но больше – жрать". Полуголая Maruv станцевала на кухне в хрущевке (67879)
6
"Красива, как никогда", "Старение пошло вспять". Голая Деми Мур сделала селфи в ванне (63546)
7
"Богиня, госпожа, принцесса". Каменских оголила грудь, ноги и перекрасилась в блондинку (53027)
8
"Да, я влюбилась. И мне не стыдно". Замужняя Седокова призналась в новой влюбленности (41732)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS