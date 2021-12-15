В Минюсте сообщили подробности иска китайского инвестора к Украине по делу "Мотор Січ"

Об этом "Экономической правде" сообщили 14 декабря в Министерстве юстиции Украины.

Истцом в арбитражном производстве является не компания Skyrizon, а шесть граждан Китая. Ранее китайское издание Global Times сообщало, что иск подала Skyrizon. Местом арбитражного производства избрана Гаага. Администрирующий орган – постоянная палата третейского суда в Гааге.

В Минюсте сообщили, что изучают исковое заявление и добавленные к нему доказательства, поэтому пока не могут дать юридическую оценку фактам.

"Полный текст иска очень детальный, полный скандальных предположений, поддерживается эмоциональными утверждениями, к нему добавлены в качестве доказательств "раздутые" экспертные выводы (в частности, относительно размера исковых требований)", – отметили в ответе министерства журналистам.

Заявленная сумма исковых требований составляет $4,59 млрд, в 2020 году в запросе об арбитражном производстве была определена приблизительная сумма в размере $3,6 млрд.