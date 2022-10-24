Богуслаев в суде: Моя задача – делать вертолеты

Судья принял решение проводить заседание в закрытом режиме, прессу попросили покинуть зал, говорится в сообщении.

Несмотря на это, канал советника разместил видео с репликами Богуслаева. Отвечая на вопрос суда, признает ли он обвинение обоснованным, он заявил, что является генеральным конструктором и не принимал политических решений.

"Я генеральный конструктор по решению правительства уже 20 лет, по созданию и модернизации вертолетов", – сказал он.

На вопросы из зала, сотрудничал ли он с Россией после 24 февраля, подозреваемый ответил: "Моя задача делать вертолеты... которые сейчас воюют".