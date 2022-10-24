Богуслаев в суде: Моя задача – делать вертолеты

Судья принял решение проводить заседание в закрытом режиме, прессу попросили покинуть зал, говорится в сообщении.
Несмотря на это, канал советника разместил видео с репликами Богуслаева. Отвечая на вопрос суда, признает ли он обвинение обоснованным, он заявил, что является генеральным конструктором и не принимал политических решений.
"Я генеральный конструктор по решению правительства уже 20 лет, по созданию и модернизации вертолетов", – сказал он.
На вопросы из зала, сотрудничал ли он с Россией после 24 февраля, подозреваемый ответил: "Моя задача делать вертолеты... которые сейчас воюют".
ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок.
До 2014 года главным рынком сбыта компании "Мотор Січ" являлась РФ. В 2019 году СБУ проводила досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измене на запорожском предприятии "Мотор Січ". В частности, оно касалось вероятной поставки заводом продукции военного и двойного назначения представителям России (несмотря на запрет).
23 октября 2022 года СБУ сообщила о задержании Богуслаева. Также был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании "Мотор Січ". Им объявили о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины, рассказали в спецслужбе. В СБУ уточнили, что задержание прошло в рамках уголовного производства по незаконной поставке со стороны "Мотор Січ" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
24 октября СБУ опубликовала записи разговоров Богуслаева, они подтверждают, что президент "Мотор Січі" продолжал организовывать поставки двигателей и других запчастей к российским ударным вертолетам даже после начала полномасштабного вторжения РФ, оправдывал нападение России и был не против обстрела "Мотор Січі" со стороны российских захватчиков.
24 октября "Схеми" (проект "Радіо Свобода") сообщили, что Богуслаев, имеет гражданство РФ с 2000 года.