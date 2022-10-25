Богуслаев заявил, что доволен решением суда, заключившим его под стражу. В концерне "Мотор Січ" бизнесмена назвали "человеком, бесконечно преданным Украине"

"Я доволен решением суда. Недоразумения, которые были вызваны нашей деятельностью, устранены", — сказал президент "Мотор Січі", выходя из зала заседания после вынесения решения о взятии его под стражу.

Богуслаев не стал уточнять, имеет ли он отношение к поставкам двигателей "Мотор Січі" для российских вертолетов. На вопрос о том, были ли у него контракты с российской компанией, которая сотрудничает с армией РФ, он не ответил и добавил: "Не в курсе".

Президент концерна заявил, что "наши вертолеты были лучше", а он – "просто конструктор".

"У нас 12 мировых рекордов. Лучшие вертолеты. Я конструктор, я проектировал это для украинской армии, для всех силовых структур. 20 лет", – отметил он.

Во время заседания суда по избранию меры пресечения Богуслаеву на сайте АО "Мотор Січ" было обнародовано обращение коллектива предприятия. Оно адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому, спикеру Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку, секретарю СНБО Украины Алексею Данилову и исполняющему обязанности председателя СБУ Василию Малюку.

В документе Богуслаева характеризуют как "талантливого руководителя" и "человека, бесконечно преданного Украине", а подозрения в его адрес названы "возмутительными".

"Мы считаем, что так нельзя относиться к человеку, который всю свою жизнь посвятил Украине, живущему и работающему рядом с нами, под ежедневными обстрелами, рискуя собственной жизнью. Мы искренне верим в его невиновность и всегда доверяли ему как своему лидеру, заботящемуся о светлом будущем непокоренной Украины", – говорится в обращении.