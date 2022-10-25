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Богуслаев заявил, что доволен решением суда, заключившим его под стражу. В концерне "Мотор Січ" бизнесмена назвали "человеком, бесконечно преданным Украине"

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Богуслаев заявил, что доволен решением суда об избрании меры пресечения
Богуслаев заявил, что доволен решением суда об избрании меры пресечения
Фото: Алексей Арунян / graty.me

Президент АО "Мотор Січ" Вячеслав Богуслаев выразил удовлетворение избранной ему мерой пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщают 24 октября издания "Ґрати" и "Украинская правда".

"Я доволен решением суда. Недоразумения, которые были вызваны нашей деятельностью, устранены", — сказал президент "Мотор Січі", выходя из зала заседания после вынесения решения о взятии его под стражу.

Богуслаев не стал уточнять, имеет ли он отношение к поставкам двигателей "Мотор Січі" для российских вертолетов. На вопрос о том, были ли у него контракты с российской компанией, которая сотрудничает с армией РФ, он не ответил и добавил: "Не в курсе".

Президент концерна заявил, что "наши вертолеты были лучше", а он – "просто конструктор".

"У нас 12 мировых рекордов. Лучшие вертолеты. Я конструктор, я проектировал это для украинской армии, для всех силовых структур. 20 лет", – отметил он.

Во время заседания суда по избранию меры пресечения Богуслаеву на сайте АО "Мотор Січ" было обнародовано обращение коллектива предприятия. Оно адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому, спикеру Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку, секретарю СНБО Украины Алексею Данилову и исполняющему обязанности председателя СБУ Василию Малюку.

В документе Богуслаева характеризуют как "талантливого руководителя" и "человека, бесконечно преданного Украине", а подозрения в его адрес названы "возмутительными".

"Мы считаем, что так нельзя относиться к человеку, который всю свою жизнь посвятил Украине, живущему и работающему рядом с нами, под ежедневными обстрелами, рискуя собственной жизнью. Мы искренне верим в его невиновность и всегда доверяли ему как своему лидеру, заботящемуся о светлом будущем непокоренной Украины", – говорится в обращении.

Контекст:

ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. До 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей, главным рынком сбыта компании "Мотор Січ" являлась РФ.

В 2019 году СБУ проводила досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измене на запорожском предприятии "Мотор Січ". В частности, оно касалось вероятной поставки заводом продукции военного и двойного назначения представителям России, несмотря на запрет.

23 октября 2022 года СБУ сообщила о задержании Богуслаева. Также был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании "Мотор Січ" (эту должность занимает Олег Дзюба). В СБУ уточнили, что задержание прошло в рамках уголовного производства о незаконной поставке компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

24 октября СБУ опубликовала записи разговоров Богуслаева, они подтверждают, что президент "Мотор Січі" продолжал организовывать поставки двигателей и других запчастей к российским ударным вертолетам даже после начала полномасштабного вторжения РФ, оправдывал нападение России и был не против обстрела "Мотор Січі" со стороны российских захватчиков. В этот же день суд взял президента "Мотор Січі" Богуслаева под стражу. Дзюба также был взят под стражу.

24 октября "Схемы" (проект "Радіо Свобода") сообщили, что Богуслаев имеет гражданство РФ с 2000 года.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Запорожье, СНБО, арест, авиация, вертолет, предательство, Мотор Січ, госизмена, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, задержание, Шевченковский суд, уголовное производство, уголовное дело, Вячеслав Богуслаев
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