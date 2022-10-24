"Это личное оскорбление. Мерзко". Ясинский высказался о совладельце "Мотор Січі" Богуслаеве, который подозревается в работе на РФ

"Богуслаев – это позор. Пожилой человек, Герой Украины, лауреат множества премий, орденоносец, автор книг и изобретений, миллиардер, человек, последние много лет только и лепивший из себя значительную и масштабную фигуру в истории города и страны остается в памяти как предатель", – написал продюсер.

Ясинский сообщил, что его родственники являются одной из самых больших династий на заводе, поэтому новость о работе Богуслаева на Россию стала для него и членов его семьи личным оскорблением.

"В музее завода есть фотография моей семьи. Мой племянник сейчас в ВСУ, под Донецком, а его мать, моя сестра, работает на заводе и последние недели почти каждый день сидит с другими технологами в заводском бомбоубежище, – написал продюсер. – Поэтому для нас это не просто новость, это даже какое-то личное оскорбление. Мерзко".