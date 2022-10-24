Бульвар Шоубиз
 
24 октября, 2022
 
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"Это личное оскорбление. Мерзко". Ясинский высказался о совладельце "Мотор Січі" Богуслаеве, который подозревается в работе на РФ

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Ясинский: Богуслаев это позор
Ясинский: Богуслаев – это позор
Фото: Yasinskiy Mike / Facebook

Украинский продюсер Михаил Ясинский, который родился и вырос в Запорожье, 24 октября в Facebook высказался о задержании Службой безопасности Украины президента и совладельца ПАО "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева, который подозревается в работе на РФ.

"Богуслаев – это позор. Пожилой человек, Герой Украины, лауреат множества премий, орденоносец, автор книг и изобретений, миллиардер, человек, последние много лет только и лепивший из себя значительную и масштабную фигуру в истории города и страны остается в памяти как предатель", – написал продюсер.

Ясинский сообщил, что его родственники являются одной из самых больших династий на заводе, поэтому новость о работе Богуслаева на Россию стала для него и членов его семьи личным оскорблением.

"В музее завода есть фотография моей семьи. Мой племянник сейчас в ВСУ, под Донецком, а его мать, моя сестра, работает на заводе и последние недели почти каждый день сидит с другими технологами в заводском бомбоубежище, – написал продюсер. – Поэтому для нас это не просто новость, это даже какое-то личное оскорбление. Мерзко".

https://www.facebook.com/mikeyasinskiy/posts/pfbid0QiRt1pA46iQALfUiPA2shjtHUy8rWN4hudUpQJmqjqYJ4wpFtjJRbkiDmvWj6jdUl

Контекст:

ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок.

До 2014 года главным рынком сбыта компании "Мотор Січ" являлась РФ. В 2019 году СБУ проводила досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измене на запорожском предприятии "Мотор Січ". В частности, оно касалось вероятной поставки заводом продукции военного и двойного назначения представителям России (несмотря на запрет).

23 октября 2022 года СБУ сообщила о задержании Богуслаева. Также был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании "Мотор Січ". Им объявили о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины, рассказали в спецслужбе. В СБУ уточнили, что задержание прошло в рамках уголовного производства о незаконной поставке со стороны "Мотор Січ" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

Теги: Мотор Січ, Вячеслав Богуслаев, Михаил Ясинский
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