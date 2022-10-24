У Богуслаева нашли компанию в России. Она продала украинских запчастей для российских вертолетов на $2 млн – росСМИ

Об этом 24 октября сообщило российское издание "Агентство".
3 марта эта компания получила различные запасные части для ремонта одного из самых распространенных вертолетных двигателей, ТВ3-117ВМ на сумму более чем на $500 тыс., пишет издание, отметив, что поставки велись через компанию, зарегистрированную в Боснии и Герцеговине. По данным "Агентства", Богуслаев руководил компанией через фирму "Лосиный остров", которая также зарегистрированна в Москве. Еще один акционер "Лосиного острова" и ВКМС – Петр Иванович Кононенко, который до 2016 года он возглавлял московское представительство "Мотор Сич", говорится в материале.
По данным издания, с начала вторжения России в Украину 24 февраля эта компания получила украинской техники для вертолетов на сумму в $2 млн: четыре российских компании получили не менее 40 партий техники. Как сообщает "Агентство", поставлялись три типа двигателей ТВ3-117ВМ серии 02, ТВ3-117ВМА серии 02 и ТВ3-117ВМ.
В частности, крупнейшим покупателем "Мотор Сич", пишет "Агентство" со ссылкой на данные ImportGenius, стало "Питер-Моторсервис". Она купила вертолетные двигатели ТВ3-117ВМ а сумму около $1 млн. Поставки проводились через фирму Medipost из Гонконга.
Кроме того, вертолетные двигатели и детали к ним производства "Мотор Сич" поставлялась двум фирмам из Екатеринбурга – "Веллкин" через ОАЭ и "Уральскому заводу гражданской авиации" через ОАЭ и Израиль, отметило издание.
ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. До 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей, главным рынком сбыта компании "Мотор Січ" являлась РФ.
В 2019 году СБУ проводила досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измене на запорожском предприятии "Мотор Січ". В частности, оно касалось вероятной поставки заводом продукции военного и двойного назначения представителям России, несмотря на запрет.
23 октября 2022 года СБУ сообщила о задержании Богуслаева. Также был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании "Мотор Січ" (эту должность занимает Олег Дзюба). В СБУ уточнили, что задержание прошло в рамках уголовного производства о незаконной поставке компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
24 октября СБУ опубликовала записи разговоров Богуслаева, они подтверждают, что президент "Мотор Січі" продолжал организовывать поставки двигателей и других запчастей к российским ударным вертолетам даже после начала полномасштабного вторжения РФ, оправдывал нападение России и был не против обстрела "Мотор Січі" со стороны российских захватчиков. В этот же день суд взял президента "Мотор Січі" Богуслаева под стражу.