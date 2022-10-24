У Богуслаева нашли компанию в России. Она продала украинских запчастей для российских вертолетов на $2 млн – росСМИ

Об этом 24 октября сообщило российское издание "Агентство".

3 марта эта компания получила различные запасные части для ремонта одного из самых распространенных вертолетных двигателей, ТВ3-117ВМ на сумму более чем на $500 тыс., пишет издание, отметив, что поставки велись через компанию, зарегистрированную в Боснии и Герцеговине. По данным "Агентства", Богуслаев руководил компанией через фирму "Лосиный остров", которая также зарегистрированна в Москве. Еще один акционер "Лосиного острова" и ВКМС – Петр Иванович Кононенко, который до 2016 года он возглавлял московское представительство "Мотор Сич", говорится в материале.

По данным издания, с начала вторжения России в Украину 24 февраля эта компания получила украинской техники для вертолетов на сумму в $2 млн: четыре российских компании получили не менее 40 партий техники. Как сообщает "Агентство", поставлялись три типа двигателей ТВ3-117ВМ серии 02, ТВ3-117ВМА серии 02 и ТВ3-117ВМ.

В частности, крупнейшим покупателем "Мотор Сич", пишет "Агентство" со ссылкой на данные ImportGenius, стало "Питер-Моторсервис". Она купила вертолетные двигатели ТВ3-117ВМ а сумму около $1 млн. Поставки проводились через фирму Medipost из Гонконга.

Кроме того, вертолетные двигатели и детали к ним производства "Мотор Сич" поставлялась двум фирмам из Екатеринбурга – "Веллкин" через ОАЭ и "Уральскому заводу гражданской авиации" через ОАЭ и Израиль, отметило издание.