Суд взял под стражу президента "Мотор Січі" Богуслаева

В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут проводить досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора. Аналогичную меру пресечения суд назначил руководителю одного из департаментов этого предприятия, которого также задержала СБУ.
Обоим фигурантам сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины о коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору.
Досудебное расследование продолжается. СБУ продолжает работу для установления других причастных и привлечению их к ответственности.
ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. До 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей, главным рынком сбыта компании "Мотор Січ" являлась РФ.
В 2019 году СБУ проводила досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измене на запорожском предприятии "Мотор Січ". В частности, оно касалось вероятной поставки заводом продукции военного и двойного назначения представителям России, несмотря на запрет.
23 октября 2022 года СБУ сообщила о задержании Богуслаева. Также был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании "Мотор Січ" (эту должность занимает Олег Дзюба). В СБУ уточнили, что задержание прошло в рамках уголовного производства по незаконной поставке со стороны "Мотор Січ" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
24 октября СБУ опубликовала записи разговоров Богуслаева, они подтверждают, что президент "Мотор Січі" продолжал организовывать поставки двигателей и других запчастей к российским ударным вертолетам даже после начала полномасштабного вторжения РФ, оправдывал нападение России и был не против обстрела "Мотор Січі" со стороны российских захватчиков.
24 октября "Схемы" (проект "Радіо Свобода") сообщили, что Богуслаев имеет гражданство РФ с 2000 года.