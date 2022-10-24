Суд взял под стражу президента "Мотор Січі" Богуслаева

В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут проводить досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора. Аналогичную меру пресечения суд назначил руководителю одного из департаментов этого предприятия, которого также задержала СБУ.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины о коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору.

Досудебное расследование продолжается. СБУ продолжает работу для установления других причастных и привлечению их к ответственности.