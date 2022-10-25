"Ну а что отрицать очевидное". Адвокат Богуслаева подтвердил, что у того есть российский паспорт

24 октября "Схемы" (проект "Радіо Свобода") сообщили, что Богуслаев имеет гражданство РФ с 2000 года.
"Ну а что отрицать очевидное… Он, скажем так, не отрицает, что у него есть [российский паспорт]", – сказал журналистам Волынец. При этом он уточнил, что на суде Богуслаеву вопросов о его гражданстве никто не задавал, и сам адвокат его российского паспорта не видел.
"Но они уже в средствах массовой информации его копию печатают, так что я буду знать или не знать..." – добавил он.
Волынец также заявил, что контракты по поставке двигателей, которые оказались в российских вертолетах, одобрило государство, пишут Watchers Media и "Украинская правда".
По его словам, контракты на поставки запчастей были заключены с третьими странами еще до полномасштабного вторжения, а эти страны уже продавали товары России.
"В контрактах был пункт, что они вступают в законную силу, если это разрешат государственные органы Украины. Разрешение было предоставлено. Валютная выручка заходит на счета, а не просто в кармане", – сказал защитник.
Он пояснил, что позиция Богуслаева в том, что, хотя уже во время войны он обсуждал возможные поставки товаров в Россию, реальных поставок не было.
"Прокуратура считает, что преступление продолжается, то есть поставки, по их мнению, продолжаются. Позиция Богуслаева в том, что товары в Россию не поставлялись. "Мотор Січ" поставляет в Россию много лет. А дело у нас по эпизоду уже во время войны (с 24 февраля)" – сказал Волынец.
По его мнению, следователи не предоставили доказательств того, что товары после поставок через "дружественную для нас страну" были перенаправлены в Россию.
ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. До 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, главным рынком сбыта компании "Мотор Січ" являлась РФ.
В 2019 году СБУ проводила досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измене на запорожском предприятии "Мотор Січ". В частности, оно касалось вероятной поставки заводом продукции военного и двойного назначения представителям России, несмотря на запрет.
23 октября 2022 года СБУ сообщила о задержании Богуслаева. Также был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании "Мотор Січ" (эту должность занимает Олег Дзюба). В СБУ уточнили, что задержание прошло в рамках уголовного производства о незаконной поставке компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
24 октября СБУ опубликовала записи разговоров Богуслаева, они подтверждают, что президент "Мотор Січі" продолжал организовывать поставки двигателей и других запчастей к российским ударным вертолетам даже после начала полномасштабного вторжения РФ, оправдывал нападение России и был не против обстрела "Мотор Січі" со стороны российских захватчиков.
В этот же день суд взял президента "Мотор Січі" Богуслаева под стражу. Дзюба также был взят под стражу.