"Ну а что отрицать очевидное". Адвокат Богуслаева подтвердил, что у того есть российский паспорт

24 октября "Схемы" (проект "Радіо Свобода") сообщили, что Богуслаев имеет гражданство РФ с 2000 года.

"Ну а что отрицать очевидное… Он, скажем так, не отрицает, что у него есть [российский паспорт]", – сказал журналистам Волынец. При этом он уточнил, что на суде Богуслаеву вопросов о его гражданстве никто не задавал, и сам адвокат его российского паспорта не видел.

"Но они уже в средствах массовой информации его копию печатают, так что я буду знать или не знать..." – добавил он.

Волынец также заявил, что контракты по поставке двигателей, которые оказались в российских вертолетах, одобрило государство, пишут Watchers Media и "Украинская правда".

По его словам, контракты на поставки запчастей были заключены с третьими странами еще до полномасштабного вторжения, а эти страны уже продавали товары России.

"В контрактах был пункт, что они вступают в законную силу, если это разрешат государственные органы Украины. Разрешение было предоставлено. Валютная выручка заходит на счета, а не просто в кармане", – сказал защитник.