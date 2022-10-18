Чем больше у нас будет российских пленных, тем быстрее освободим наших героев – Зеленский

Текст речи президента приводит его пресс-служба.

"Мы ни о ком из наших не забываем – всех должны вернуть. И вернем. Я благодарю всех причастных за этот успех, а также благодарю всех тех, кто пополняет наш обменный фонд, кто обеспечивает взятие врагов в плен. Чем больше российских пленных будет у нас, тем быстрее мы сможем освободить наших героев. Об этом должен помнить каждый воин, каждый командир на передовой", – сказал он, комментируя проведение обмена 17 октября.

В ходе этого обмена из плена освободили 108 украинок, среди которых 37 эвакуированных с "Азовстали".

Речь о 35 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 32 военнослужащих Военно-морских сил ВСУ, 12 военнослужащих территориальной обороны, восьми представительницах Нацгвардии, включая двух из полка "Азов", пяти сотрудницах Госспецтрансслужбы, четырех служащих Госпогранслужбы и 12 гражданских, сообщали в Офисе президента.

Ассоциация семей защитников "Азовстали опубликовала фото и видео встречи женщин представителями подразделения. На кадрах видно, что защитниц встречали, в частности, недавно вернувшиеся из плена начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич и врио заместителя командира полка "Азов" по работе с личным составом Илья Самойленко.