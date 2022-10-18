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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Чем больше у нас будет российских пленных, тем быстрее освободим наших героев – Зеленский

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17 октября из российского плена в Украину вернулись 108 женщин
17 октября из российского плена в Украину вернулись 108 женщин
Фото: Офіс Президента / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 17 октября выразил благодарность украинским защитникам, которые захватывают в плен российских оккупантов и пополняют обменный фонд, а также членов команды, занимающейся обменами пленных с Россией.

Текст речи президента приводит его пресс-служба. 

"Мы ни о ком из наших не забываем – всех должны вернуть. И вернем. Я благодарю всех причастных за этот успех, а также благодарю всех тех, кто пополняет наш обменный фонд, кто обеспечивает взятие врагов в плен. Чем больше российских пленных будет у нас, тем быстрее мы сможем освободить наших героев. Об этом должен помнить каждый воин, каждый командир на передовой", – сказал он, комментируя проведение обмена 17 октября. 

В ходе этого обмена из плена освободили 108 украинок, среди которых 37 эвакуированных с "Азовстали"

Речь о 35 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 32 военнослужащих Военно-морских сил ВСУ, 12 военнослужащих территориальной обороны, восьми представительницах Нацгвардии, включая двух из полка "Азов", пяти сотрудницах Госспецтрансслужбы, четырех служащих Госпогранслужбы и 12 гражданских, сообщали в Офисе президента. 

Ассоциация семей защитников "Азовстали опубликовала фото и видео встречи женщин представителями подразделения. На кадрах видно, что защитниц встречали, в частности, недавно вернувшиеся из плена начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич и врио заместителя командира полка "Азов" по работе с личным составом Илья Самойленко.  

Контекст:

По состоянию на 2 октября между Украиной и Россией состоялось 24 обмена пленными. Домой вернулось 808 человек. После этого сообщалось о проведении еще двух обменов (11-го и 13 октября), в ходе которых освободили 52 военнослужащих. 

17 октября прошел первый обмен пленными, среди которых были лишь женщины: 108 украинок, в том числе 37 эвакуированных с "Азовстали".  

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: полк Азов, плен, Азовсталь, пленные, Владимир Зеленский, война России против Украины, военнослужащий, обмен пленными, Богдан Кротевич
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