Начальник штаба "Азова" Кротевич: Азовцев в плену остается больше 700, а оборонцев Мариуполя – более 2 тыс.

"Именно азовцев – больше 700. А оборонцев Мариуполя – в районе двух тысяч, чуть больше. А для меня все, кто оборонял Мариуполь, – они братья и сестры в любом случае", – подчеркнул Кротевич.
Азовец рассказал, что когда решался вопрос, прекращать ли сопротивление, у него "была внутренняя борьба".
"Я думаю, ее испытывал каждый офицер и каждый солдат. Мы абсолютно не хотели сдаваться, до последнего абсолютно не хотели. [...] Тем не менее, нам был спущен приказ. И все равно [командир полка "Азов" Денис Прокопенко] Редис общался со всеми ранеными, Редис общался со всем офицерским составом – и весь офицерский состав поддержал это решение. Оно сложное было. Просто нереально сложное. Оно сейчас еще сложнее. Более того, сложнее – потому что я тут, а парни там. Редису сейчас сложно, потому что он в Турции, а парни там", – объяснил Кротевич.
Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться. Читайте полную версию интервью
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.
Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, которую контролируют боевики "ДНР". В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. Оборона прекратилась.
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента полномасштабного вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.