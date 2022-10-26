Начальник штаба "Азова" Кротевич: Азовцев в плену остается больше 700, а оборонцев Мариуполя – более 2 тыс.

"Именно азовцев – больше 700. А оборонцев Мариуполя – в районе двух тысяч, чуть больше. А для меня все, кто оборонял Мариуполь, – они братья и сестры в любом случае", – подчеркнул Кротевич.

Азовец рассказал, что когда решался вопрос, прекращать ли сопротивление, у него "была внутренняя борьба".

"Я думаю, ее испытывал каждый офицер и каждый солдат. Мы абсолютно не хотели сдаваться, до последнего абсолютно не хотели. [...] Тем не менее, нам был спущен приказ. И все равно [командир полка "Азов" Денис Прокопенко] Редис общался со всеми ранеными, Редис общался со всем офицерским составом – и весь офицерский состав поддержал это решение. Оно сложное было. Просто нереально сложное. Оно сейчас еще сложнее. Более того, сложнее – потому что я тут, а парни там. Редису сейчас сложно, потому что он в Турции, а парни там", – объяснил Кротевич.

Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться. Читайте полную версию интервью

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