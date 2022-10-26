Начальник штаба "Азова" Кротевич: Я абсолютно уверен, что между ГРУ и ФСБ РФ идет война

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал начальник штаба полка "Азов" майор Богдан Кротевич (позывной Тавр).

"ГРУ – нет. ФСБ (Федеральная служба безопасности РФ. – "ГОРДОН") – да… Я просто абсолютно уверен, что между ГРУ и ФСБ идет война, – сказал Кротевич. – Ладно, так скажу: не все ГРУ. Но пропаганда на них действует. Единственное – когда мы в [колонии во временно оккупированной] Оленовке [Донецкой области] еще были, был один из допросов, когда мы приехали, сидел один чеченец, один ГРУшник и второй ГРУшник. Чеченец – я понял по тому, что у него кепка "Ахмат-сила" была. То есть абсолютно нормально разговаривали".

Разговор начался насчет военных тем – что такое полк "Азов" и так далее, продолжил Кротевич.

"И он [чеченец] сразу говорит: "Я не слушаю то дерьмо, которое льет мне телевизор в уши..." И говорит: "Я хочу услышать, как на самом деле". Я рассказываю, как у нас в "Азове". "Тебе, там, 29 лет, ты на подполковничьей должности, а всего лишь майор". Я говорю: "Так я туда старлеем зашел". Они такие: "Как так?" Я говорю: "Ну, потому что у нас по заслугам. У нас [командир "Азова"] Денис Прокопенко на полковничью должность зашел капитаном..." Потому что он способен. По способностям, а не по выслуге... Он говорит: "Вот бы у нас так..." А ФСБ – абсолютно пропагандистская, преданная пропаганде. Там не о чем разговаривать на самом деле".

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента полномасштабного вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы (в том числе Кротевич).

Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube