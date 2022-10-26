Начальник штаба "Азова" Кротевич: В "Лефортово" мы сидели в камерах-одиночках. Тебя снимает камера 24/7, свет горит постоянно, окно залеплено

Кротевич отметил, что в московскую тюрьму "Лефортово" попал после перелета на самолете, предположительно, через российские города Ростов-на-Дону или Таганрог.
Он рассказал, что в Москву его и других азовцев (Кротевич назвал себя и еще восемь человек) доставляли с завязанными глазами, и он в "Лефортово" думал, что их привезли в Санкт-Петербург.
"[Думал так] когда мы сидели в камерах-одиночках... То есть это одиночные камеры, карцер, и тебя снимает видеокамера постоянно, 24/7, и свет горит постоянно, окно залеплено – ты не видишь ничего за окном. Я слышал чаек. И хоть это был месяц май, было достаточно холодно". Я в России никогда до этого момента не был и не планировал туда ехать. Я подумал, что это Питер. Достаточно холодно плюс чайки. "Ну, – думаю, – скорее всего, море рядом". Я сейчас уже знаю, что это точно было "Лефортово", – объяснил азовец.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По словам Кротевича, его "очень сильно задело", когда его заставили надеть тюремную робу, "потому что по Женевской конвенции военнопленные имеют право носить знаки различия и так далее".
Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться. Читайте полную версию интервью
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.
Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе Донецкой области, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, которую контролируют боевики "ДНР". В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. Оборона прекратилась.
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента полномасштабного вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
ООН зафиксировала распространенную практику пыток и жестокого обращения с гражданскими лицами, задержанными вооруженными силами России во время войны в Украине. Об этом говорилось в отчете, опубликованном 27 сентября.