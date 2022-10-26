ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Начальник штаба "Азова" Кротевич: В "Лефортово" мы сидели в камерах-одиночках. Тебя снимает камера 24/7, свет горит постоянно, окно залеплено

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Кротевич рассказал, что в Лефортово попал через четыре дня после попадания в Оленовку
Кротевич рассказал, что в Лефортово попал через четыре дня после попадания в Оленовку
Фото: wikipedia.org

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону вернувшийся из российского плена начальник штаба полка "Азов" майор Богдан Кротевич (позывной Тавр) сообщил, что на четвертый день после выхода с "Азовстали" его из колонии в оккупированной Оленовке Донецкой области перевезли в Москву.

Кротевич отметил, что в московскую тюрьму "Лефортово" попал после перелета на самолете, предположительно, через российские города Ростов-на-Дону или Таганрог.

Он рассказал, что в Москву его и других азовцев (Кротевич назвал себя и еще восемь человек) доставляли с завязанными глазами, и он в "Лефортово" думал, что их привезли в Санкт-Петербург.

"[Думал так] когда мы сидели в камерах-одиночках... То есть это одиночные камеры, карцер, и тебя снимает видеокамера постоянно, 24/7, и свет горит постоянно, окно залеплено – ты не видишь ничего за окном. Я слышал чаек. И хоть это был месяц май, было достаточно холодно". Я в России никогда до этого момента не был и не планировал туда ехать. Я подумал, что это Питер. Достаточно холодно плюс чайки. "Ну, – думаю, – скорее всего, море рядом". Я сейчас уже знаю, что это точно было "Лефортово", – объяснил азовец.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По словам Кротевича, его "очень сильно задело", когда его заставили надеть тюремную робу, "потому что по Женевской конвенции военнопленные имеют право носить знаки различия и так далее".

Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе Донецкой области, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, которую контролируют боевики "ДНР". В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. Оборона прекратилась.

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента полномасштабного вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

ООН зафиксировала распространенную практику пыток и жестокого обращения с гражданскими лицами, задержанными вооруженными силами России во время войны в Украине. Об этом говорилось в отчете, опубликованном 27 сентября.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, война, Москва, тюрьма, Мариуполь, полк Азов, плен, пленные, Оленовка, война России против Украины, Лефортово, Богдан Кротевич
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Полякова во время трехчасового онлайн-марафона со звездными гостями планирует собрать 1 млн грн на протезирование украинских защитников
Полякова во время трехчасового онлайн-марафона со звездными гостями планирует собрать 1 млн грн на протезирование украинских защитников
"Если бы ты мог увидеть, как Украина сражается за независимость". Kozak System на могиле Шевченко спела песню на стихи Лины Костенко
"Если бы ты мог увидеть, как Украина сражается за независимость". Kozak System на могиле Шевченко спела песню на стихи Лины Костенко
"В разводе, без денег, незаметная для всех". Супермодель Поризкова рассказала о новом этапе в своей жизни
"В разводе, без денег, незаметная для всех". Супермодель Поризкова рассказала о новом этапе в своей жизни
Собчак срочно покинула РФ. В ее доме проводится обыск – российские СМИ
Собчак срочно покинула РФ. В ее доме проводится обыск – российские СМИ
Богдан показал пикапы и заявил, что у него есть информация, которой хочется, но пока нельзя делиться
Богдан показал пикапы и заявил, что у него есть информация, которой хочется, но пока нельзя делиться
Рэпер Lil Nas X "напал" на культовую картину Энди Уорхолла
Рэпер Lil Nas X "напал" на культовую картину Энди Уорхолла
﻿Звезда "Великолепного века" станет папой во второй раз
﻿Звезда "Великолепного века" станет папой во второй раз
"Самый счастливый момент жизни". Катерина Прокопенко нарисовала семейный портрет с мужем, командиром полка "Азов"
"Самый счастливый момент жизни". Катерина Прокопенко нарисовала семейный портрет с мужем, командиром полка "Азов"
"Счастьем нужно всегда делиться". 82-летний Пеле показал, как отпраздновал свой день рождения
"Счастьем нужно всегда делиться". 82-летний Пеле показал, как отпраздновал свой день рождения
Джамала вернется в польские "Танцы со звездами"
Джамала вернется в польские "Танцы со звездами"
"Как бы спокойно здесь ни было, но тянет домой". 39-летний Решетник сообщил, что покинул Украину
"Как бы спокойно здесь ни было, но тянет домой". 39-летний Решетник сообщил, что покинул Украину
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко
  "Мою любов". Michelle Andrade спела дуэтом с Sofia Shanti песню на украинском языке. Видео
  "Мою любов". Michelle Andrade спела дуэтом с Sofia Shanti песню на украинском языке. Видео
  Канье Уэст заявил, что Тарантино украл у него идею фильма
  Канье Уэст заявил, что Тарантино украл у него идею фильма
"Женщина должна приносить радость". 47-летний Арестович показал, как его носят на руках
"Женщина должна приносить радость". 47-летний Арестович показал, как его носят на руках
"Сладкая парочка". Экс-супруг Ани Лорак снялся в объятиях своей новой избранницы
"Сладкая парочка". Экс-супруг Ани Лорак снялся в объятиях своей новой избранницы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото (168911)
2
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО (158111)
3
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой (135778)
4
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона (124752)
5
Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично (66939) G
6
"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой (53233)
7
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после (51031)
8
64-летняя Мадонна показала вблизи бюст и внутреннюю часть бедер в нижнем белье (43012)
 
 
 
 