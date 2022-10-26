Начальник штаба "Азова" Кротевич: В "Лефортово" мы сидели в камерах-одиночках. Тебя снимает камера 24/7, свет горит постоянно, окно залеплено

Кротевич рассказал, что в Лефортово попал через четыре дня после попадания в Оленовку Фото: wikipedia.org

Кротевич отметил, что в московскую тюрьму "Лефортово" попал после перелета на самолете, предположительно, через российские города Ростов-на-Дону или Таганрог.

Он рассказал, что в Москву его и других азовцев (Кротевич назвал себя и еще восемь человек) доставляли с завязанными глазами, и он в "Лефортово" думал, что их привезли в Санкт-Петербург.

"[Думал так] когда мы сидели в камерах-одиночках... То есть это одиночные камеры, карцер, и тебя снимает видеокамера постоянно, 24/7, и свет горит постоянно, окно залеплено – ты не видишь ничего за окном. Я слышал чаек. И хоть это был месяц май, было достаточно холодно". Я в России никогда до этого момента не был и не планировал туда ехать. Я подумал, что это Питер. Достаточно холодно плюс чайки. "Ну, – думаю, – скорее всего, море рядом". Я сейчас уже знаю, что это точно было "Лефортово", – объяснил азовец.

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По словам Кротевича, его "очень сильно задело", когда его заставили надеть тюремную робу, "потому что по Женевской конвенции военнопленные имеют право носить знаки различия и так далее".

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