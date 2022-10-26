Начальник штаба "Азова" Кротевич: "Азовсталь" сейчас в руинах. Это кратер на кратере. Там под три этажа есть "ямки"

"Азовсталь" в руинах. Это кратер на кратере абсолютно. То есть там под три этажа есть "ямки". Но там же завод был рабочий, и там много чего произвели. Там много металла. Я в этом не сильно разбираюсь. И цеха – они полностью разбомблены, но металл стоит. То есть сложены большие... Я не знаю, как это называется. Цеха полностью разбомблены", – сказал он.

По словам Кротевича, оккупанты думали, что все бункеры находятся под цехами, но на самом деле это не так.

"Есть два разных понимания: есть бункер, а есть убежище. Вот бункер – он специально оборудованный, с тремя дверьми, которые закрываются. Это противоядерные на самом деле бункеры. А убежище – это просто глубокое перекрытие. То есть большое перекрытие и подвал, можно так назвать. Может быть, в три этажа подвал. Кстати, под цехами были еще подземные цеха. Я в жизни такого не видел. То есть идет, там, цех, а под землей – цех по производству электричества. Я так понимаю, что после Второй мировой войны Советский Союз очень сильно этим заморочился. И по идее, если бы мы умели это запустить, то можно было бы питать – не знаю – может, полгорода электричеством. Но опять-таки, это надо быть специалистом, к этому надо готовиться, все это оборудование должно проходить техосмотр и так далее", – сказал он.

Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться. Читайте полную версию интервью

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