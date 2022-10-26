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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Начальник штаба "Азова" Кротевич: "Азовсталь" сейчас в руинах. Это кратер на кратере. Там под три этажа есть "ямки"

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"Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который контролировали украинские военные
"Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который контролировали украинские военные
Фото: EPA

Завод "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе Донецкой области сейчас в руинах. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал начальник штаба полка "Азов" майор Богдан Кротевич (позывной Тавр).

"Азовсталь" в руинах. Это кратер на кратере абсолютно. То есть там под три этажа есть "ямки". Но там же завод был рабочий, и там много чего произвели. Там много металла. Я в этом не сильно разбираюсь. И цеха – они полностью разбомблены, но металл стоит. То есть сложены большие... Я не знаю, как это называется. Цеха полностью разбомблены", – сказал он.

По словам Кротевича, оккупанты думали, что все бункеры находятся под цехами, но на самом деле это не так.

"Есть два разных понимания: есть бункер, а есть убежище. Вот бункер – он специально оборудованный, с тремя дверьми, которые закрываются. Это противоядерные на самом деле бункеры. А убежище – это просто глубокое перекрытие. То есть большое перекрытие и подвал, можно так назвать. Может быть, в три этажа подвал. Кстати, под цехами были еще подземные цеха. Я в жизни такого не видел. То есть идет, там, цех, а под землей – цех по производству электричества. Я так понимаю, что после Второй мировой войны Советский Союз очень сильно этим заморочился. И по идее, если бы мы умели это запустить, то можно было бы питать – не знаю – может, полгорода электричеством. Но опять-таки, это надо быть специалистом, к этому надо готовиться, все это оборудование должно проходить техосмотр и так далее", – сказал он.

Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который контролировали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в июне уточнил, что российские оккупанты держат в плену более 2,5 тыс. защитников "Азовстали" – их перевезли из Мариуполя в Новоазовск и Оленовку, расположенные на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину, среди них был и Кротевич.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Мариуполь, полк Азов, Азовсталь, война России против Украины, Богдан Кротевич
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