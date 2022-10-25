В оккупированном Мариуполе прихожане РПЦ провели обряд экзорцизма на "Азовстали" – выгоняли демонов – советник мэра

Об этом 25 октября сообщил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

"Радикально верующие московской церкви, понаехавшие возвращать украинских антихристов в ряды единого света РПЦ, провели сеанс экзорцизма по изгнанию демонов "Азова" и ВСУ с территории "Азовстали". Это шоу носило название священного крестного хода вокруг "Азовстали", – написал Андрющенко. – Все это сделано на полном серьезе и при всесторонней поддержке оккупационной власти. Чего-нибудь более забавного, пожалуй, придумать трудно... Пожалуй, впервые мы можем увидеть страну, которая бешеными темпами движется в пещерные времена по собственному решению. Имя ей – Россия".

Позже, по словам советника мэра Мариуполя, "мракобесие не остановилось на "Азовстали".

"Бесы в рясах продолжили гонять мнимых антихристов по всему городу", – добавил Андрющенко в Telegram.

Религиозная агентура никуда не делась, а последствия ее работы можно увидеть на примере Мариуполя, резюмировал советник мэра.

Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Кирилл заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине. В сентябре он сказал во время проповеди, что смерть на войне в Украине для россиянина "смывает все грехи".