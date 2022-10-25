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В оккупированном Мариуполе прихожане РПЦ провели обряд экзорцизма на "Азовстали" – выгоняли демонов – советник мэра

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Шоу носило название священного крестного хода вокруг "Азовстали", отметил Андрющенко
Шоу носило название священного крестного хода вокруг "Азовстали", отметил Андрющенко
Фото: Андрющенко Time / Telegram

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области прихожане Русской православной церкви (РПЦ) провели обряд экзорцизма на разрушенном россиянами заводе "Азовсталь".

Об этом 25 октября сообщил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

"Радикально верующие московской церкви, понаехавшие возвращать украинских антихристов в ряды единого света РПЦ, провели сеанс экзорцизма по изгнанию демонов "Азова" и ВСУ с территории "Азовстали". Это шоу носило название священного крестного хода вокруг "Азовстали", – написал Андрющенко. – Все это сделано на полном серьезе и при всесторонней поддержке оккупационной власти. Чего-нибудь более забавного, пожалуй, придумать трудно... Пожалуй, впервые мы можем увидеть страну, которая бешеными темпами движется в пещерные времена по собственному решению. Имя ей – Россия".

Позже, по словам советника мэра Мариуполя, "мракобесие не остановилось на "Азовстали".

"Бесы в рясах продолжили гонять мнимых антихристов по всему городу", – добавил Андрющенко в Telegram.

Религиозная агентура никуда не делась, а последствия ее работы можно увидеть на примере Мариуполя, резюмировал советник мэра.

Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Кирилл заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине. В сентябре он сказал во время проповеди, что смерть на войне в Украине для россиянина "смывает все грехи".

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе Донецкой области, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

По данным Андрющенко, в Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Теги: Россия, Украина, РПЦ, религия, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, церковь, полк Азов, Азовсталь, советник, ВСУ, экзорцизм, шоу, мэр, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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