"Какая-то мерзость из России приедет". Андрющенко рассказал о строительстве крупнейшего морга в Мариуполе

Оккупанты построили в Мариуполе морг, которого может хватить на всю область Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

По его словам, мощности морга может хватить на всю область, но непонятно, почему его построили именно в Мариуполе, где один морг уже работает.

"Либо они до сих пор не справляются с количеством погибших, либо мы надеемся, что они таким образом готовятся к нашему контрнаступлению. Стало быть, пока мы контрнаступаем, чтобы было куда российский "груз 200" прятать до того, как они уедут домой. Но никаких предпосылок для этого нет. Поэтому ожидаем, что какая-то мерзость из России приедет", – сказал он.

По словам Андрющенко, на одной территории с моргом построили диагностический центр и больницу на 69 коек, но это все не работает, потому что мощностей электричества в Мариуполе недостаточно для таких строений.