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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Какая-то мерзость из России приедет". Андрющенко рассказал о строительстве крупнейшего морга в Мариуполе

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Оккупанты построили в Мариуполе морг, которого может хватить на всю область
Оккупанты построили в Мариуполе морг, которого может хватить на всю область
Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

В Мариуполе Донецкой области оккупанты закончили строительство крупнейшего морга на 7 тыс. м². Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в интервью НВ, опубликованном 21 октября.

По его словам, мощности морга может хватить на всю область, но непонятно, почему его построили именно в Мариуполе, где один морг уже работает.

"Либо они до сих пор не справляются с количеством погибших, либо мы надеемся, что они таким образом готовятся к нашему контрнаступлению. Стало быть, пока мы контрнаступаем, чтобы было куда российский "груз 200" прятать до того, как они уедут домой. Но никаких предпосылок для этого нет. Поэтому ожидаем, что какая-то мерзость из России приедет", – сказал он.

По словам Андрющенко, на одной территории с моргом построили диагностический центр и больницу на 69 коек, но это все не работает, потому что мощностей электричества в Мариуполе недостаточно для таких строений.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

По данным Андрющенко, в Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Теги: Донецкая область, Мариуполь, строительство, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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