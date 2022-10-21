"Какая-то мерзость из России приедет". Андрющенко рассказал о строительстве крупнейшего морга в Мариуполе

По его словам, мощности морга может хватить на всю область, но непонятно, почему его построили именно в Мариуполе, где один морг уже работает.
"Либо они до сих пор не справляются с количеством погибших, либо мы надеемся, что они таким образом готовятся к нашему контрнаступлению. Стало быть, пока мы контрнаступаем, чтобы было куда российский "груз 200" прятать до того, как они уедут домой. Но никаких предпосылок для этого нет. Поэтому ожидаем, что какая-то мерзость из России приедет", – сказал он.
По словам Андрющенко, на одной территории с моргом построили диагностический центр и больницу на 69 коек, но это все не работает, потому что мощностей электричества в Мариуполе недостаточно для таких строений.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.
По данным Андрющенко, в Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.