Начальник штаба "Азова" Кротевич: Первые четыре дня в Оленовке с нами вели себя нормально. Но что потом происходило – это жесть

Кротевич рассказал, что в Оленовке кормили "не очень" Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

"Мы знали, что мы едем в Оленовку. [...] Для меня это был новый опыт, назовем это так. И первые четыре дня, пока мы там находились, с нами вели себя нормально", – сказал он.

Гордон спросил, что значит "нормально".

"Я знаю точно, что туда прислали российских ФСИНосов нас охранять (Федеральная служба исполнения наказаний РФ. – "ГОРДОН"). Специально убрали сепаратистов "ЛДНР" для нашей безопасности. "Нормально" – то есть не было физического давления, не было на самом деле психологического на тот момент давления, с нами общались. В некотором плане нашими действиями восхищались. Некоторые делали это открыто, некоторые не показывали этого", – ответил Кротевич.

По его словам, "в Оленовке на самом деле кормили – даже в эти четыре дня – не очень, но что потом происходило – это жесть".

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Кротевич подтвердил, что его на четвертый день самолетом отправили в Москву, в "Лефортово".

"Я не знаю точно, но, скорее всего, через Таганрог. Или через Ростов", – отметил азовец.

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