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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Начальник штаба "Азова" Кротевич: Первые четыре дня в Оленовке с нами вели себя нормально. Но что потом происходило – это жесть

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Кротевич рассказал, что в Оленовке кормили "не очень"
Кротевич рассказал, что в Оленовке кормили "не очень"
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону начальник штаба полка "Азов" майор Богдан Кротевич (позывной Тавр) сообщил, что после выхода из бомбоубежищ "Азовстали" в Мариуполе Донецкой области оккупанты забрали защитников города в колонию в оккупированной Оленовке.

"Мы знали, что мы едем в Оленовку. [...] Для меня это был новый опыт, назовем это так. И первые четыре дня, пока мы там находились, с нами вели себя нормально", – сказал он.

Гордон спросил, что значит "нормально".

"Я знаю точно, что туда прислали российских ФСИНосов нас охранять (Федеральная служба исполнения наказаний РФ. – "ГОРДОН"). Специально убрали сепаратистов "ЛДНР" для нашей безопасности. "Нормально" – то есть не было физического давления, не было на самом деле психологического на тот момент давления, с нами общались. В некотором плане нашими действиями восхищались. Некоторые делали это открыто, некоторые не показывали этого", – ответил Кротевич.

По его словам, "в Оленовке на самом деле кормили – даже в эти четыре дня – не очень, но что потом происходило – это жесть".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Кротевич подтвердил, что его на четвертый день самолетом отправили в Москву, в "Лефортово".

"Я не знаю точно, но, скорее всего, через Таганрог. Или через Ростов", – отметил азовец.

Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

29 июля в результате теракта погибли порядка 50 украинских военнопленных в Оленовке, где удерживали большинство пленных защитников Мариуполя. Россияне заявили, что удар якобы нанесли ВСУ.

В Генштабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.

Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В ведомстве сообщали, что в результате удара погибли около 40 человек, 130 получили ранения.

СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантовкоторые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники частной военной компании "Вагнер".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, доказательств того, что это было спланированное преступление, достаточно и этот удар – еще одно подтверждение того, что Россия – террористическое государство.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: война, самолет, военные, плен, Азовсталь, пленные, Оленовка, война России против Украины, Лефортово, Богдан Кротевич
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