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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Начальник штаба "Азова" Кротевич: После освобождения я не узнал половину ребят. Люди потеряли по 40–60 кг. Первая мысль: это Освенцим

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Кротевич отметил, что был шокирован, когда увидел освобожденных азовцев
Кротевич отметил, что был шокирован, когда увидел освобожденных азовцев
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Начальник штаба полка "Азов" майор Богдан Кротевич (позывной Тавр) рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону о том, когда понял, что находится на свободе в ходе обмена пленными между РФ и Украиной.

"Я не помню… какой мой автобус был по счету. Когда сняли скотч? Это было еще перед самой границей. То есть зашел представитель ГУР, сказали: "Надо два человека, чтобы взять носилки". Потому что были лежачие раненые еще. Мне разрезали и Игнату... это зам по тылу. И мы с ним потащили носилки. Пришли и, я вам скажу, мы с первой секунды включились в работу", – сообщил Кротевич.

Начальник штаба полка "Азов" отметил, что их встретил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

"Лицо знакомое. Я не знаю, где мы, там, виделись и так далее. "Приятно все, хорошо". Я просто разворачиваюсь... Потому что когда мы были в самолете, я слышал фамилии... Я типа думаю, что мы последние. Ну вот все: всех солдат, всех младших офицеров поменяли – и мы последние", – подчеркнул Кротевич.

Он добавил, что начал смотреть за теми военными, кто выходит.

"Половину просто не узнаю. Это счастье. Естественно, это счастье: ты встречаешь своих родных людей, ты рад, что они живы. Но это шок: то, как они выглядят. Это просто шок. Люди потеряли по 40 кг, по 60 кг. У меня первая мысль – это Освенцим. Ассоциация такая была. Нас отправляют в госпиталь, в госпиталь приезжают наши бойцы, которые были эвакуированы вертолетами с "Азовстали", встречают, и мне кто-то говорит: "[командир "Азова" Денис Прокопенко] Редис на свободе". И у меня счастье", – вспомнил Кротевич.

Но, указал он, "это была неправильная информация".

"Редис не на свободе. А потом говорят: "Нет, он в Турции до конца войны". А это изменение условий плена, я скажу так. Он в лучших условиях, чем был, но он не на свободе", – считает Кротевич.

Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Между Украиной и Россией проведено более 20 обменов пленными. Домой вернулись больше 900 человек.

Поздно вечером 21 сентября стало известно, что часть защитников Мариуполя освободили, всего – 215 военных, из них 108 – азовцы (в том числе Кротевич). РФ передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.

По словам Кротевича, его, в отличии от других защитников Мариуполя, в плену не пытали. Всего в плену остается больше 700 азовцев, добавил он.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Турция, самолет, военные, Мариуполь, полк Азов, раненые, пленные, Освенцим, госпиталь, омбудсмен, война России против Украины, обмен пленными, интервью, Дмитрий Лубинец, встреча, Денис Прокопенко, Богдан Кротевич
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