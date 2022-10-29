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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате очередного обмена пленными освобождены 52 украинца – Ермак

Домой вернутся моряк со Змеиного, врач из Мариуполя, военные, захваченные под Чернобылем
Домой вернутся моряк со Змеиного, врач из Мариуполя, военные, захваченные под Чернобылем
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Украина и РФ провели очередной обмен пленными, украинская сторона вернула домой 52 человека – 50 военных и двоих гражданских. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Удалось освободить 52 наших людей – офицеров, медиков, сержантов и солдат... Домой возвращаются защитники "Азовстали", защитники Мариуполя и люди, которые спасали жизни. Также будут дома некоторые военные, взятые в плен в Чернобыльской зоне", – написал Ермак.

По его словам, среди освобожденных – 12 бойцов Нацгвардии, включая двух азовцев, 18 служащих Военно-Морских Сил, восемь – из Госпогранслужбы, девять – из теробороны, три воина ВСУ и двое гражданских.

"Нам удалось обменять начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, который был на "Азовстали" и молодого военного хирурга 65-й военной мобильной больницы. Мы возвращаем морпеха, жена которого недавно вышла из плена и добровольца из Мариуполя с символической фамилией "Москва", а еще моряка с острова Змеиный", – рассказал Ермак.

Контекст:

Между Украиной и Россией проведено почти 30 обменов пленными. Домой вернулись больше 1 тыс. человек

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Теги: Госпогранслужба, Национальная гвардия, Мариуполь, ВМС Украины, Вооруженные силы Украины, полк Азов, Азовсталь, пленные, ВСУ, территориальная оборона, медики, обмен пленными, остров Змеиный
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