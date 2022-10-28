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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оленовка – пионерлагерь по сравнению с СИЗО Донецка – освобожденный из плена глава патрульной полиции Мариуполя

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Вершинина вернули из российского плена в сентябре
Вершинина вернули из российского плена в сентябре
Фото: Патрульна Поліція Донецької області / Fаcebook (архив)

Освобожденный в результате обмена пленными глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин в интервью "Цензор.НЕТ", опубликованном 26 октября, сообщил, что в СИЗО в Донецке и в лагере в Оленовке Донецкой области, где его удерживали российские оккупанты, с пленными обращались по-разному.

Он рассказал, что на момент обмена пленными он находился в СИЗО Донецка.

"Оленовка – пионерский лагерь особого режима по сравнению с СИЗО. Там не было такого жестокого отношения к пленным, как в других местах. Единственное неожиданное, что произошло, – политическая провокация по подрыву барака", – объяснил Вершинин.

По его словам, "недокармливали людей постоянно", но "говорить, что заставляли голодать, – нет".

"У меня 123 дня плена. Из них 63 – СИЗО Донецка. Это место считается третьим местом по жесткости в так называемой "ДНР". Первое занимает [тюрьма] "Изоляция". Затем – ОБОП, после чего идет СИЗО", – отметил Вершинин.

Глава патрульной полиции Мариуполя подчеркнул, что после попадания в камеру СИЗО его больше месяца никто не вызывал на допрос.

"Я находился в камере, рассчитанной на 10 человек, с 10 койками и семью матрасами. Но налицо постоянно было человек 25–26. Различный контингент. [...] Через месяц, даже больше, моего пребывания в СИЗО меня наконец вызвали на допрос в "МГБ". Очень жестко повели на него, еще жестче – из него", – сказал он.

По словам полицейского, ему говорили, что осудят за "посягательство на территорию и конституционное устройство".

"[Говорили, что ] "ты в Мариуполе был полицейским, а Мариуполь – это территория ДНР. Значит, ты был у нас на территории и посягал на нее", – объяснил Вершинин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября состоялся самый крупный на сегодня обмен между Украиной и Россией – из плена освободили 215 защитников Украины (в том числе Вершинина). России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Многие освобожденные пленные являются защитниками Мариуполя с завода "Азовсталь", который был последним объектом в городе, удерживаемым украинскими военными. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в июне уточнил, что российские оккупанты держат в плену более 2,5 тыс. защитников "Азовстали"– их перевезли из Мариуполя в Новоазовск и Оленовку, расположенные на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецк, война, полиция, СИЗО, Мариуполь, боевики, плен, пленные, Оленовка, голод, допрос, война России против Украины, военнослужащий, полицейский, лагерь, российские оккупанты
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