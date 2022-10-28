Оленовка – пионерлагерь по сравнению с СИЗО Донецка – освобожденный из плена глава патрульной полиции Мариуполя

Он рассказал, что на момент обмена пленными он находился в СИЗО Донецка.

"Оленовка – пионерский лагерь особого режима по сравнению с СИЗО. Там не было такого жестокого отношения к пленным, как в других местах. Единственное неожиданное, что произошло, – политическая провокация по подрыву барака", – объяснил Вершинин.

По его словам, "недокармливали людей постоянно", но "говорить, что заставляли голодать, – нет".

"У меня 123 дня плена. Из них 63 – СИЗО Донецка. Это место считается третьим местом по жесткости в так называемой "ДНР". Первое занимает [тюрьма] "Изоляция". Затем – ОБОП, после чего идет СИЗО", – отметил Вершинин.

Глава патрульной полиции Мариуполя подчеркнул, что после попадания в камеру СИЗО его больше месяца никто не вызывал на допрос.

"Я находился в камере, рассчитанной на 10 человек, с 10 койками и семью матрасами. Но налицо постоянно было человек 25–26. Различный контингент. [...] Через месяц, даже больше, моего пребывания в СИЗО меня наконец вызвали на допрос в "МГБ". Очень жестко повели на него, еще жестче – из него", – сказал он.

По словам полицейского, ему говорили, что осудят за "посягательство на территорию и конституционное устройство".

"[Говорили, что ] "ты в Мариуполе был полицейским, а Мариуполь – это территория ДНР. Значит, ты был у нас на территории и посягал на нее", – объяснил Вершинин.

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