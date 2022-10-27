CNN показал, как Украина вернула тело погибшего на войне с Россией гражданина США

Для передачи тела была достигнута договоренность о прекращении огня на два часа Фото: telegraf.com.uа

В сюжете говорится, что сначала россияне прислали фотографии тела погибшего бойца, 26 октября на месте его опознали по татуировкам и другим признакам. Среди вещей, которые оккупанты вернули вместе с погибшим бойцом, был его нательный крестик.

"Мы его вернули. Я не могу вам передать, какое бремя сняли с семьи”, – говорит в сюжете отец Джонса.

"Он был храбрым воином. Вместе с ним умерла и частица моей вселенной”, – сказала мать американского солдата.

Журналистка CNN сообщила, что для передачи тела была достигнута договоренность о прекращении огня на два часа. На место выехали участники переговоров и скорая помощь. В этот день также удалось освободить из плена 10 украинских воинов – одного офицера и девять рядовых и сержантов.

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Возвращение тела погибшего американца происходило при координации ГУР Минобороны, Координационного штаба по обращению с военнопленными, а также руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Активное участие в переговорах и непосредственно передаче тела принимали народные депутаты Александр Трухин и Александр Ковалев, говорит в сюжете автор репортажа. В войне против России подтверждена гибель пяти американцев, власти США призвали своих граждан по возможности покинуть территорию Украины, отметила она.

Госдеп США на своем сайте поблагодарил Украину за то, что возвращение останков погибшего американца было включено в переговорный процесс с представителями РФ. Руководство США пообещало семье в ближайшее время доставить тело на родину.