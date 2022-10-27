В Херсонской области во время разминирования погиб полковник полиции

Трагедия 26 октября недалеко от села Белоусово Великоалександровской территориальной общины. По данным полицейских, Козюра с коллегами проводили разминирование лесной полосы вблизи населенного пункта.

"К сожалению, 42-летний полковник полиции в ходе исполнения служебных обязанностей погиб при попытке обезвредить взрывоопасный предмет, оставшийся после российских захватчиков", – говорится в сообщении.

У мужчины остались жена и двое сыновей, которым пять и 10 лет.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский говорил вечером 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов. 7 октября в Офисе президента сообщили, что в Херсонском районе ВСУ деоккупировали шесть населенных пунктов, в Бериславском – 61.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел Украины. Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины (без лесополос, полей, водоемов) продлится год, заявили в МВД 7 сентября.