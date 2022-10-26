Жертвами России стали 154 украинских спортсмена и тренера – Минспорта

"Российский "нейтралитет" лицемерен. Мы не должны считаться с их фальшивыми заявлениями, пока бомбы и ракеты разрываются на мирных улицах украинских городов", – заявил он.

Министр подчеркнул, что эта война нанесла Украине тяжелые потери.

"Мы отстроим разрушенные стадионы и дворцы спорта, но никто не вернет нам 154 жизни наших спортсменов и тренеров. Они погибли на поле боя, в своих домах от вражеских снарядов. Россия и ее сателлиты должны ответить за все совершенные преступления", – добавил Гутцайт.

Он призвал к дополнительным санкциям, а именно:

отстранить национальные спортивные органы РФ и Беларуси от членства в международных спортивных федерацях;

лишить всех лиц, связанных со странами-агрессорами, влияния на международные спортивные федерации: отстранить их от правлений и организационных комитетов;

запретить участие представителей РФ и РБ в международных соревнованиях в любом статусе;

запретить трансляцию всех спортивных соревнований в этих странах.

"Эти шаги нужно предпринять не завтра, а уже сегодня. Ведь следующий, 2023-й, год будет отборочным к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Страны-агрессоры делают все, чтобы участвовать в них. Мы не можем этого допустить", – подытожил министр.