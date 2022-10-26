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СПОРТ

Жертвами России стали 154 украинских спортсмена и тренера – Минспорта

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Гутцайт призвал ужесточить санкции против российских спортсменов
Гутцайт призвал ужесточить санкции против российских спортсменов
Фото: Вадим Гутцайт / Facebook

В результате вторжения России в Украину уже погибли 154 спортсмена и тренера. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт на конференции министров спорта Совета Европы.

"Российский "нейтралитет" лицемерен. Мы не должны считаться с их фальшивыми заявлениями, пока бомбы и ракеты разрываются на мирных улицах украинских городов", – заявил он.

Министр подчеркнул, что эта война нанесла Украине тяжелые потери.

"Мы отстроим разрушенные стадионы и дворцы спорта, но никто не вернет нам 154 жизни наших спортсменов и тренеров. Они погибли на поле боя, в своих домах от вражеских снарядов. Россия и ее сателлиты должны ответить за все совершенные преступления", – добавил Гутцайт.

Он призвал к дополнительным санкциям, а именно:

  • отстранить национальные спортивные органы РФ и Беларуси от членства в международных спортивных федерацях;
  • лишить всех лиц, связанных со странами-агрессорами, влияния на международные спортивные федерации: отстранить их от правлений и организационных комитетов;
  • запретить участие представителей РФ и РБ в международных соревнованиях в любом статусе;
  • запретить трансляцию всех спортивных соревнований в этих странах.

"Эти шаги нужно предпринять не завтра, а уже сегодня. Ведь следующий, 2023-й, год будет отборочным к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Страны-агрессоры делают все, чтобы участвовать в них. Мы не можем этого допустить", – подытожил министр.

https://www.facebook.com/vgytzait/posts/pfbid026UBc3D9xSkFbQpn8v7soWSd8E9x8v8A9WoaN4J5XcYLJXk2phkdA6Y7cNVTyStaql

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета рекомендовал исключить спортсменов из РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности по теннисуфутболухоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности – по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.

Гутцайт заявил, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, спорт, санкции, война, война России против Украины, погибшие, Вадим Гутцайт
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