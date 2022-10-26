Жертвами России стали 154 украинских спортсмена и тренера – Минспорта

"Российский "нейтралитет" лицемерен. Мы не должны считаться с их фальшивыми заявлениями, пока бомбы и ракеты разрываются на мирных улицах украинских городов", – заявил он.
Министр подчеркнул, что эта война нанесла Украине тяжелые потери.
"Мы отстроим разрушенные стадионы и дворцы спорта, но никто не вернет нам 154 жизни наших спортсменов и тренеров. Они погибли на поле боя, в своих домах от вражеских снарядов. Россия и ее сателлиты должны ответить за все совершенные преступления", – добавил Гутцайт.
Он призвал к дополнительным санкциям, а именно:
"Эти шаги нужно предпринять не завтра, а уже сегодня. Ведь следующий, 2023-й, год будет отборочным к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Страны-агрессоры делают все, чтобы участвовать в них. Мы не можем этого допустить", – подытожил министр.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета рекомендовал исключить спортсменов из РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности по теннису, футболу, хоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности – по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.
Гутцайт заявил, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований.