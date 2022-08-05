IBU в полном объеме удовлетворил предложения Украины о санкциях против России и Беларуси

Российские и белорусские биатлонисты не смогут принимать участие в соревнованиях IBU как от своих стран, так и под нейтральным флагом Фото: EPA

По словам министра, санкционные ограничения вводятся против спортсменов за ведение их странами агрессивной войны против Украины.

"На сегодняшний день спортсмены и функционеры РФ и Беларуси отстранены от всех мероприятий под эгидой IBU, в том числе от конгресса IBU, который состоится в сентябре 2022 года. Им запрещено участвовать в соревнованиях также под нейтральным флагом", – написал Гутцайт.

По его словам, ограничения коснутся всех спортсменов и спортивных функционеров стран-агрессоров.

"Эти ограничения являются ощутимыми и продолжительными. По крайней мере, спортивная общественность в России признает, что мировые и европейские первенства для их биатлонистов теперь надолго закрыты", – сообщил министр.