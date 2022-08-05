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IBU в полном объеме удовлетворил предложения Украины о санкциях против России и Беларуси

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Российские и белорусские биатлонисты не смогут принимать участие в соревнованиях IBU как от своих стран, так и под нейтральным флагом
Российские и белорусские биатлонисты не смогут принимать участие в соревнованиях IBU как от своих стран, так и под нейтральным флагом
Фото: EPA

Международный союз биатлонистов (IBU) удовлетворил все предложения Федерации биатлона Украины для РФ и Беларуси. Представители стран отстранены от всех мероприятий организации, сообщил 4 августа министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в Facebook.

По словам министра, санкционные ограничения вводятся против спортсменов за ведение их странами агрессивной войны против Украины.

"На сегодняшний день спортсмены и функционеры РФ и Беларуси отстранены от всех мероприятий под эгидой IBU, в том числе от конгресса IBU, который состоится в сентябре 2022 года. Им запрещено участвовать в соревнованиях также под нейтральным флагом", – написал Гутцайт.

По его словам, ограничения коснутся всех спортсменов и спортивных функционеров стран-агрессоров.

"Эти ограничения являются ощутимыми и продолжительными. По крайней мере, спортивная общественность в России признает, что мировые и европейские первенства для их биатлонистов теперь надолго закрыты", – сообщил министр.

https://www.facebook.com/vgytzait/posts/pfbid02Qvwc1QkSPddEM1syZ7rqoLGa5bKVQzsWXLC9Woa4QU93LRx6Bmg8rpKf1T2aPHH8l

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета рекомендовал исключить спортсменов из РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности по теннисуфутболухоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности – по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований.

Теги: биатлон, спорт, санкции, агрессия, запрет, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, спортсмены, ограничения, IBU, Вадим Гутцайт
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