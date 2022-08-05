IBU в полном объеме удовлетворил предложения Украины о санкциях против России и Беларуси

По словам министра, санкционные ограничения вводятся против спортсменов за ведение их странами агрессивной войны против Украины.
"На сегодняшний день спортсмены и функционеры РФ и Беларуси отстранены от всех мероприятий под эгидой IBU, в том числе от конгресса IBU, который состоится в сентябре 2022 года. Им запрещено участвовать в соревнованиях также под нейтральным флагом", – написал Гутцайт.
По его словам, ограничения коснутся всех спортсменов и спортивных функционеров стран-агрессоров.
"Эти ограничения являются ощутимыми и продолжительными. По крайней мере, спортивная общественность в России признает, что мировые и европейские первенства для их биатлонистов теперь надолго закрыты", – сообщил министр.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета рекомендовал исключить спортсменов из РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности по теннису, футболу, хоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности – по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований.