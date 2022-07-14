Россиян и белорусов отстранили от соревнований по тяжелой атлетике

"В ответ на обращение Федерации тяжелой атлетики Украины международная IWF и европейская EWF применили санкции против России и Беларуси за войну против Украины. Спортсмены, тренеры и судьи из РФ и [Беларуси] отстранены от всех соревнований под эгидой IWF и EWF", – написал министр.
Спортсменам также нельзя принимать участие в соревнованиях под нейтральным флагом.
Без участия России и Беларуси пройдут чемпионат мира среди юниоров, чемпионат Европы, чемпионат мира среди юношей и девушек до 17 лет, чемпионат Европы среди юношей и девушек до 15 и до 17 лет. Также в Россия забрали право проводить у себя чемпионат Европы, который должен был пройти в этом году.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов из РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности по теннису, футболу, хоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности – по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.
Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований.