Россиян и белорусов отстранили от соревнований по тяжелой атлетике

РФ и Беларусь уже отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований Фото: EPA

"В ответ на обращение Федерации тяжелой атлетики Украины международная IWF и европейская EWF применили санкции против России и Беларуси за войну против Украины. Спортсмены, тренеры и судьи из РФ и [Беларуси] отстранены от всех соревнований под эгидой IWF и EWF", – написал министр.

Спортсменам также нельзя принимать участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Без участия России и Беларуси пройдут чемпионат мира среди юниоров, чемпионат Европы, чемпионат мира среди юношей и девушек до 17 лет, чемпионат Европы среди юношей и девушек до 15 и до 17 лет. Также в Россия забрали право проводить у себя чемпионат Европы, который должен был пройти в этом году.