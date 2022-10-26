В Луганской области в результате огневого поражения убито не менее 10 российских офицеров – Генштаб ВСУ

В Украине, по данным Генштаба ВСУ, уничтожено почти 69 тыс. оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла удар по району сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии [...] поразили три пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами и пять других важных военных объектов врага", – говорится в сообщении.

Также украинские военные рассказали о подтвержденных потерях противника после ударов в предыдущие дни.

"В районах населенных пунктов Коржовое и Николаевка Луганской области потери оккупантов составили до 60 человек погибшими, не менее 10 человек из них – офицеры", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

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