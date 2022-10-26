В Луганской области в результате огневого поражения убито не менее 10 российских офицеров – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла удар по району сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии [...] поразили три пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами и пять других важных военных объектов врага", – говорится в сообщении.
Также украинские военные рассказали о подтвержденных потерях противника после ударов в предыдущие дни.
"В районах населенных пунктов Коржовое и Николаевка Луганской области потери оккупантов составили до 60 человек погибшими, не менее 10 человек из них – офицеры", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным Генштаба ВСУ на 26 октября, в Украине уже погибло около 68 900 оккупантов.