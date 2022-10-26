В Харьковской области началась эксгумация на месте массового захоронения украинских военных – Нацполиция

Из-за проливного дождя полиция смогла изъять только три тела из 17, которые, по предварительным данным, там похоронены. По свидетельствам местных жителей, оккупанты собирали тела в два грузовика.
"На кладбище сбросили в яму. Насыпью. Как дрова. Не сделали никакой отметки о погребении", – написал Тимошко.
По его словам, жители села самостоятельно на Пасху поставили кресты и старались ухаживать за могилой.
"Следственные действия продлятся несколько дней. Мы обязательно установим имена наших защитников. И обязательно похороним их по-человечески", – пообещал в сообщении глава областной полиции.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.
На освобожденных территориях военные и правоохранители обнаружили тела погибших за время оккупации местных жителей в единичных и массовых захоронениях, а также устроенные россиянами пыточные. С начала войны в Харьковской области погибло не менее 1,5 тыс. мирных жителей, из них 76 – дети, рассказали в прокуратуре 20 октября.