В Харьковской области началась эксгумация на месте массового захоронения украинских военных – Нацполиция

Из-за проливного дождя полиция смогла изъять только три тела из 17, которые, по предварительным данным, там похоронены. По свидетельствам местных жителей, оккупанты собирали тела в два грузовика.

"На кладбище сбросили в яму. Насыпью. Как дрова. Не сделали никакой отметки о погребении", – написал Тимошко.

По его словам, жители села самостоятельно на Пасху поставили кресты и старались ухаживать за могилой.

"Следственные действия продлятся несколько дней. Мы обязательно установим имена наших защитников. И обязательно похороним их по-человечески", – пообещал в сообщении глава областной полиции.