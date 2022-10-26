На недавно освобожденных территориях Украины эксгумировали около 1000 тел погибших мирных граждан, в том числе детей – Минреинтеграции

В поисковых операциях задействованы представители силовых структур, пиротехники и поисковые группы, созданные при ОВА Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Как отметили в ведомстве, локации на освобожденных от оккупантов территориях отрабатывает Офис уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко.

"В результате поисковой работы уже эксгумировали около 1000 тел погибших и мирных граждан. В частности, почти 450 в Изюме – на месте одного из самых массовых захоронений. Открываются шокирующие факты зверств оккупантов: среди погибших не только военные, а и гражданские – взрослые и дети. Но точные данные станут известны только после экспертизы", – говорится в сообщении.

В поисковых операциях также задействованы представители силовых структур, пиротехники и поисковые группы, созданные при ОВА.

"Это – едва ли не самый сложный сегмент нашей поисковой деятельности. Спасибо всем за мужество и выдержку!" – подчеркнул Котенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)