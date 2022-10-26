На недавно освобожденных территориях Украины эксгумировали около 1000 тел погибших мирных граждан, в том числе детей – Минреинтеграции

Как отметили в ведомстве, локации на освобожденных от оккупантов территориях отрабатывает Офис уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко.
"В результате поисковой работы уже эксгумировали около 1000 тел погибших и мирных граждан. В частности, почти 450 в Изюме – на месте одного из самых массовых захоронений. Открываются шокирующие факты зверств оккупантов: среди погибших не только военные, а и гражданские – взрослые и дети. Но точные данные станут известны только после экспертизы", – говорится в сообщении.
В поисковых операциях также задействованы представители силовых структур, пиротехники и поисковые группы, созданные при ОВА.
"Это – едва ли не самый сложный сегмент нашей поисковой деятельности. Спасибо всем за мужество и выдержку!" – подчеркнул Котенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.
На освобожденных территориях военные и правоохранители обнаружили тела погибших за время оккупации местных жителей в единичных и массовых захоронениях, а также устроенные россиянами пыточные. С начала войны в Харьковской области погибло не менее 1,5 тыс. мирных жителей, из них 76 – дети, рассказали в прокуратуре 20 октября.
В Нацполиции в этот же день сообщили, что на освобожденных территориях Донецкой области выявили 181 тело погибших во время российской оккупации.